ЦБ РФ может повысить ставку до 7,75% в апреле - Банк "Санкт-Петербург"

Банк России может повысить ключевую ставку до 7,75% годовых на заседании 28 апреля, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"ЦБ РФ, как и ожидалось, принял решение в четвертый раз подряд оставить ключевую ставку у 7,5% годовых. Сохранению прежних параметров ДКП способствовало заметное замедление инфляции со второй половины февраля и снижение инфляционных ожиданий населения в марте до минимума с начала 2021 года. Регулятор при этом сохранил умеренно жесткую риторику, допускающую повышение ставки на ближайших заседаниях. Банк России вновь подчеркнул превалирующие проинфляционные риски - высокие темпы расходов бюджета, сокращение экспортных поступлений и дефицит кадров в отдельных отраслях. В целом ЦБ РФ пока продолжит оценивать поступающую информацию, и при сигналах о существенном восстановлении потребительского спроса или сохранении высоких темпов расходов бюджета ключевая ставка на заседании 28 апреля, вероятно, будет повышена на 25 б.п. до 7,75% годовых", - отмечается в комментарии экспертов банка.

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