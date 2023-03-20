"Финам" подтверждает рейтинг акций China TCM на уровне "покупать" с целевой ценой HKD4,47 за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста 11%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции China TCM за период с августа 2022 года, когда мы обозначили целевую цену по этому инструменту, принесли солидную доходность - 24%, - пишут эксперты. - China TCM сохраняет и поддерживает наследие традиционной китайской медицины за 400 с лишним лет. В это наследие входят разработки древних аптекарских лавок, открывшихся еще во времена династии Мин. За последние годы власти КНР ввели ряд инициатив и программ по поддержке традиционной китайской медицины, что поспособствовало расширению бизнеса China TCM. В условиях пандемии коронавируса традиционные препараты широко применялись для профилактики вируса и укрепления иммунитета жителей Китая, и в долгосрочной перспективе за счет благоприятной политики правительства в отношении традиционной китайской медицины этот сегмент сможет беспрепятственно продолжать развитие".

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