Рубль упал к доллару и евро по итогам пятницы вслед за сильно подешевевшей нефтью

Москва. 17 марта. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти, снижение цен на которую по итогам недели может превысить 10%.

Курс доллара США составил 77,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 66 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82 руб./EUR1, подорожав на 82 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 73,2 копейки - до 79,28 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 8,2 копейки - до 11,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро в последний торговый день недели на фоне снижения цен на нефть из-за опасений относительно рецессии мировой экономики. При этом ранее в ходе пятничных торгов рубль не особо отреагировал на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно было ожидаемым и уже учтено рынком.

Решение ЦБ РФ совпало с прогнозами. Аналитики единогласно прогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5%. На предыдущих трех заседаниях (в октябре, декабре 2022 года и феврале 2023 года) совет директоров Банка России ставку также не менял. ЦБ сохраняет ставку на этом уровне после ее снижения с 8% годовых 16 сентября 2022 года.

"Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров Банка России", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной переcтройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает ЦБ РФ.

Проинфляционные риски в экономике РФ продолжают преобладать, поэтому вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году по-прежнему превышает вероятность ее снижения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания.

ЦБ рассматривал два варианта в отношении ставки - ее сохранение и повышение, но итоговое решение по сохранению был консенсусным, сказала Набиуллина. По ее данным, ЦБ подтвердил прогноз средней ключевой ставки на 2023 год на уровне 7-9%, ожидает возвращения в нейтральный диапазон в 2025 году.

Ситуация в банковской системе США и Европы напрямую не влияет на российский финансовый сектор, но добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики, также сообщила Набиуллина. "Сложившаяся ситуация обостряет для западных центральных банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой - текущее инфляционное давление остается повышенным", - заявила глава ЦБ.

ЦБ фиксирует ухудшение внешних условий для российской экономики по сравнению с ситуацией месячной давности, физические объемы экспорта товаров из РФ остаются ниже как прошлогодних, так и наблюдавшихся в 2021 году, сказала Набиуллина. По ее словам, с момента предыдущего заседания совета директоров банка, состоявшегося в феврале, в целом внешние условия ухудшились - в частности, "начали действовать новые ограничения для нашей внешней торговли".

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2023 года.

Цены на нефть перешли к резкому снижению вечером в пятницу и завершают неделю рекордным падением с начала года из-за сокращения спроса на рисковые активы.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,32% - до $72,97 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 2,3% - до $66,78 за баррель.

Как сообщалось, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года. Оно предусматривает сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.

"Российская валюта вновь сегодня подешевела на фоне роста неопределенности, связанной с распространяющимся банковским кризисом в США, что приводит к снижению цен на сырьевые товары, в частности, на нефть. Июньский фьючерс на нефть марки Brent сегодня опускался ниже $73 за баррель, оказывая давление на рубль. Давление может сохраниться и на следующей неделе. Тем не менее, приближающийся налоговый период в конце месяца окажет поддержку рублю", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"В пятницу российский рубль продолжил дешеветь. Влияние внешнего фона для рубля в виде падения нефтяных цен оказалось довольно выраженным. ЦБ РФ на мартовском заседании сохранил без изменений ключевую ставку, она осталась на уровне 7,5% годовых. В комментариях регулятор умеренно смягчил оценку индекса потребительских цен. Тем не менее, подход ЦБ к монетарной политике сохраняется жестким. Среди сложностей была отмечена непростая логистика для сырьевых компаний, риски со стороны предложения, аспект расчетов. Все это в комплексе может создать дополнительное инфляционное давление", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль за неделю снизился по отношению к доллару более чем на 0,5%, завершив торги вблизи уровня 77 руб./$1. Ослабление национальной валюты было связано со значительным снижением нефтяных котировок. Более низкие цены на нефть напрямую влияют на поступление экспортной выручки, что впоследствии негативно сказывается на бюджете. При этом ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую процентную ставку на уровне 7,5%, не оказав поддержки национальной валюте. Однако стоит отметить, что регулятор рассматривал сценарий повышения ставки. Не исключено, что если ослабление национальной валюты продолжится, а риск роста инфляции увеличится, то уже на следующем заседании ЦБ утвердит решение о повышении ставки. Словесные интервенции регулятора об ужесточении монетарной политики также не смогли изменить краткосрочный тренд на российском валютном рынке под конец недели", - говорит руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 19,49 копейки, до 76,6044 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,17 копейки, до 81,4635 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 34,91 копейки по отношению к четвергу и составил 76,6363 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 21,88 копейки и составил 76,659 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 328,56 млн, из которых $441,96 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $886,6 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 36,23 копейки, до 81,442 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 40,43 копейки, до 81,5031 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR861,537 млн, из которых EUR263,101 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR598,436 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п., поднявшись до 7,91% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,3% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 1 б.п. - до 8,54% годовых.