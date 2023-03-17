Рост рынка акций РФ на неделе сдерживался опасениями расширения банковского кризиса в США

Попытки роста рынка акций РФ на неделе сдерживались упавшей нефтью и мировыми фондовыми площадками из-за бегства игроков из рисковых активов на фоне проявившихся проблем в банковском секторе США, что вызвало опасения наступления рецессии. Однако к концу недели действия финрегуляторов и намерения крупнейших банков оказать помощь с ликвидностью пострадавшим привели к стабилизации ситуации. Индекс Мосбиржи после локального отката ниже 2240 пунктов смог отскочить в пятницу выше 2320 пунктов, в том числе за счет ралли Сбербанка на новостях о рекордных дивидендах за 2022 год.

В период с 13 по 17 марта индекс Мосбиржи вырос на 2% и составил 2322,78 пункта, индекс РТС прибавил 0,7% и достиг 948,97 пункта на фоне роста доллара до 77,13 руб./$1 (+1,03 рубля) и упавшей майской нефти Brent до $71,89 за баррель (-13%).

Рынок акций РФ начал неделю с просадки индекса Мосбиржи ниже 2270 пунктов на фоне укрепления рубля и ухудшения внешней конъюнктуры из-за банковского кризиса в США, хотя вечером в США наметилась коррекция после заявлений регуляторов о готовности оказать поддержку банковскому сектору. Лидировали в откате акции "Московской биржи" (-2,7%) после рекомендаций набсовета о невысоких дивидендах за 2022 год (4,84 рубля на бумагу), подорожали бумаги золотодобывающих компаний вслед за ценами на золото.

Выросли акции ПАО "Белуга групп" (+4,4%) на фоне известий, что финальные дивиденды за 2022 год могут составить 400 рублей на бумагу (всего за год - 625 руб. на акцию), отсечка реестра акционеров 26 апреля.

Финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank (шестнадцатый по величине банк США), что стало крупнейшим банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. Американские регуляторы также закрыли нью-йоркский Signature Bank, но заявили, что банковская система США в целом "остается устойчивой и стоит на прочном фундаменте".

ФРС США анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам (Bank Term Funding Program, BTFP), чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

На нефтяном рынке цена Brent локально падала ниже $80 за баррель, но вечером отскочила выше $82 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ вырос на фоне общемировой коррекции после снижения из-за опасений разрастания банковского кризиса в США, поддержку "быкам" оказала статистика о замедлении инфляции в США в феврале. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2290 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний и Polymetal (+2,8%).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями. При этом инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе.

На нефтяном рынке нефть после локальных попыток стабилизации откатилась ниже $78 за баррель. ОПЕК прогнозирует, что рост добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году составит 1,4 млн б/с (на 20 тыс. б/с выше предыдущей оценки). ОПЕК также отмечает, что добыча углеводородов в России в I квартале 2023 года оказалась выше, чем ожидалось.

В среду рынок акций РФ возобновил снижение из-за вернувшегося на внешние площадки пессимизма после их локальной коррекции, инвесторы сохраняли опасения в отношении возможного расширения банковского кризиса в США, а также на фоне геополитической напряженности после падения американского беспилотника в Черном море. Индекс МосБиржи просел в район 2260 пунктов, индекс РТС - ниже 940 пунктов (уровни начала марта).

На мировых рынках опасения вновь возросли после того как швейцарский банка Credit Suisse объявил, что выявил "существенные недостатки" в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы, и пообещал принять меры для их исправления. Крупнейший акционер швейцарского банка - Saudi National Bank, тем временем, исключил возможность новых инвестиций в Credit Suisse в ближайшее время из-за регулятивных и законодательных ограничений.

Правительство РФ выделило порядка 300 млрд руб. для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей, заявил глава Минтранса РФ. Часть этих средств, по его словам, уже использовал "Аэрофлот" (-0,4%) на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов.

TCS Group (-1,4%) в 2022 году получила 20,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, за IV квартал прибыль составила 10,7 млрд руб.

МЭА в ежемесячном отчете улучшило прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2023 год, ожидая снижения на 740 тыс. б/с (предыдущий прогноз предполагал спад на 1,1 млн б/с).

Нефть Brent упала к $74 за баррель и обновила минимум с декабря 2021 года из-за опасений рецессии в США в результате проблем в банковском секторе.

В четверг рынок акций РФ оставался под давлением продавцов на фоне негативных сигналов с внешних площадок из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии. Однако на мировых площадках вечером наметился отскок на европейских новостях, что вместе с ослаблением рубля сдержало отката индекса МосБиржи (индикатор завершил день вблизи 2260 пунктов после локального падения ниже 2240 пунктов). Лидировали в снижении бумаги Polymetal (-3,4%) после рекомендаций менеджмента компании не выплачивать дивиденды за прошлый год.

Национальный Банк Швейцарии сообщил о докредитовании Credit Suisse на 50 млрд франков, что успокоило мировые рынки и подогрело отскок фондовых индексов в Европе и США.

ЕЦБ в четверг повысил базовую ставку на 50 б.п. (до 3,5% годовых), отметив, что ожидает сохранения "слишком высокой" инфляции в течение долгого времени. ЕЦБ также понизил прогноз инфляции на 2023-2025 годы. При этом прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году был повышен до 1% с 0,5%, на 2024 год - понижен до 1,6% с 1,9%, на 2025 год прогноз ухудшен до 1,6% с 1,8%.

TCS Group (-2,2%), приостановившая выплату дивидендов в ноябре 2021 года, продлила паузу в их выплате, сообщила группа. "Газпром" (+0,1%) сообщил о снижении прибыли по РСБУ в 2022 году до 747,246 млрд руб. по сравнению с 2,684 трлн руб. в 2021 году. Совет директоров "Распадской" (-0,9%) принял решение не рекомендовать годовому собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2022 года.

В пятницу рынок акций РФ отскочил вверх вслед за мировыми площадками благодаря ослаблению напряженности в финансовом секторе США. Индекс МосБиржи превысил 2320 пунктов во главе с бумагами Сбербанка (+9,2% и +10% "префы") на дивидендных новостях.

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей на каждую акцию, что намного выше ожиданий рынка, поскольку банк намерен задействовать нераспределенную прибыль. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, банк может направить на выплату дивидендов за 2022 год рекордные 565 млрд руб. Дата отсечки реестра акционеров под выплаты - 11 мая.

Банк России на заседании в пятницу принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 7,5% годовых (ЦБ сохраняет ставку в четвертый раз подряд после снижения ее с 8% годовых 16 сентября) и прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%, отметив, что ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году.

По оценке регулятора, текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Также ЦБ отметил, что оперативные данные в I квартале 2023 года указывают на продолжающееся восстановление экономической активности в РФ.

Скорректированная чистая прибыль "Русала" (+0,3%) за II полугодие упала на 96% (до $36 млн), за год - на 53% (до $1,536 млрд). Чистая прибыль X5 Retail (+1%) в IV квартале уменьшилась на 38,8% (до 5,85 млрд рублей), что превысило ожидания. Однако Набсовет X5 сообщил, что будет рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (-0,5%) по РСБУ за 2022 год выросла в 2,3 раза (до 13,9 млрд руб.). Инвесторы ожидают решения совета директоров "Совкомфлота" по предварительным рекомендациям по размеру дивидендов за 2022 год.

Группа из одиннадцати крупных банков США предоставила финансовую поддержку испытывающему проблемы First Republic Bank на общую сумму $30 млрд. В том числе Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo разместили в нем депозиты по $5 млрд каждый.

Тем не менее, вечером в пятницу настроения на внешних рынках вновь ухудшились, снизились индексы в Европе и США, а нефть Brent упала ниже $72 за баррель, хотя днем цены поднималась в район $76 за баррель. Саудовская Аравия и Россия подтвердили приверженность стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с до конца 2023 года.

В период с 13 по 17 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+13%), Сбербанка (+11% и +11% "префы"), Polymetal (+7%); хуже рынка оказались акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-5%), "Распадской" (-4%), "Мобильных телесистем" (-4%).

Динамику рынка акций РФ в третьей декаде марта будут определять геополитические и корпоративные новости, а также решение Федрезерва США по ставке 22 марта. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2250-2350 пунктов, для индекса РТС - 900-1000 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".