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17 марта 2023 года 19:26

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на заметный рост UST

Москва. 17 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на заметный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедший благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) в ходе торгов в понедельник продемонстрировали рост, отыгрывая изменившиеся ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва в отношении повышения процентных ставок. Доходность гособлигаций по всему миру снижалась, поскольку банковский кризис в США усиливал интерес инвесторов к менее рискованным активам.

Глобальные инвесторы пересматривали прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось, с учетом сложившейся ситуации. Silicon Valley Bank (SVB), который является шестнадцатым по величине банком в США, перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Такая же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

Эксперты Goldman Sachs отозвали прогноз, предусматривавший повышение базовой ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, с учетом банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли. Они больше не ждут подъема стоимости заимствований и отмечают наличие "значительной неопределенности" в отношении дальнейшей траектории ставок. Ближайшее заседание ФРС назначено на 21-22 марта. Практически половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные ожидают повышения на 25 базисных пунктов. Неделей ранее рынок считал наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 базисных пунктов, а теперь такая возможность практически исключается экспертами.

После активного снижения процентных ставок в начале недели доходности гособлигаций развитых стран немного скорректировались вверх во вторник на фоне локального всплеска интереса к рисковым активам, чему способствовали как заявления Федрезерва, так и выступление президента США Джозефа Байдена. ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". При этом Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Вместе с тем в середине недели интерес к рисковым активам на мировых рынках вновь упал, в то время как спрос на гособлигации США и других развитых стран вырос в условиях нестабильности в банковской системе США и изменившихся ожиданий относительно дальнейших действий Федрезерва.

Кроме того, участники рынка оценивали новую порцию опубликованных в США статданных. Розничные продажи в Соединенных Штатах в феврале снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика совпала с прогнозом аналитиков. При этом в январе, согласно пересмотренным данным, продажи подскочили на 3,2% - максимальными темпами с марта 2021 года. В свою очередь, цены производителей в США (индекс PPI) в феврале увеличились на 4,6% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 5,7% в первый месяц года, сообщило министерство труда. В помесячном сравнении индикатор снизился на 0,1% после роста на 0,3% в январе.

Мировые цены на нефть ускорили падение в среду, обновив минимумы с декабря 2021 года на опасениях рецессии в мировой экономике. Проблемы американских банков усилили тревоги по поводу того, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом и другими центробанками мира может спровоцировать резкий спад в глобальной экономике.

В четверг на мировых рынках капитала после довольно волатильных предыдущих нескольких дней наметилась некоторая стабилизация, в том числе и в секторе US Treasuries. Инвесторы оценивали итоги очередного заседания Европейского Центробанка, а также продолжали следить за развитием ситуации в банковской отрасли США. При этом котировки российских еврооблигаций продолжили колебаться без ярко выраженной направленности.

Программа экстренного кредитования банков, анонсированная Федеральной резервной системой (ФРС), может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн, полагают аналитики JPMorgan Chase. Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает выделение кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.

"Использование программы BTFP, скорее всего, будет активным", - отметили аналитики JPMorgan под руководством Николаоса Панигирцоглу. Ведущие банки Уолл-стрит едва ли к ней прибегнут, однако менее крупные банки могут позаимствовать у Федрезерва порядка $2 трлн, что примерно соответствует всему объему облигаций, имеющихся в распоряжении банков без учета "большой пятерки", добавили они. Резервы американских банков составляют около $3 трлн, однако большая их часть принадлежит крупнейшим банкам. Программа BTFP способна предоставить финансовым институтам достаточно ликвидности, чтобы устранить дефицит резервов, полагают эксперты.

Европейский центральный банк повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,5%, ставка по депозитам - до 3%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,75% годовых. Регулятор ожидает, что инфляция в еврозоне будет оставаться "слишком высокой" в течение долгого времени. "Повышенный уровень неопределенности подтверждает важность сохранения нашего подхода к принятию решений относительно денежно-кредитной политики на основе поступающих данных", - говорится в заявлении ЕЦБ.

"Совет управляющих ЕЦБ внимательно следит за текущей рыночной напряженностью и готов принять необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне, - отмечается в заявлении ЕЦБ. - Европейский банковский сектор является устойчивым, показатели достаточности капитала и ликвидности банков - сильными". "В любом случае ЕЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для вливаний ликвидности в финансовую систему еврозоны в случае необходимости", - говорится в сообщении.

В последний день недели интерес глобальных инвесторов вновь сместился в сторону "защитных" активов, что привело к ценовому росту US Treasuries. Отечественные же евробонды продолжили демонстрировать смешанную динамику.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,5% - до 61,49% от номинала (их доходность сократилась на 40 базисных пунктов - до 10,02% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила до 64,25% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 2 базисных пункта и составила 9,78% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 28 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за неделю на 0,36%, до 43,01% от номинала (его доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 12,7% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году прибавили в цене за пять дней 0,3%, подорожав до 43,87% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов и составила 34,89% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году выросли за неделю всего на 0,05% и составили 43,23% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 27,14% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 0,6%, подешевев до 41,46% от номинала (их доходность снизилась на 83 базисных пункта и составила 21,66% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 0,27%, до 87,24% от номинала (его доходность снизилась на 370 базисных пунктов - до 30,1% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за неделю, составив 65,85% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Внимание глобальных инвесторов на следующей неделе будет приковано к очередному заседанию ФРС США и заявлениям представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок же отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов, считают эксперты.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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