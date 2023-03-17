"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену акций НОВАТЭКа до 1250 руб

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" повысили целевую цену акций "НОВАТЭКа" до 1250 руб. за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста 16%, говорится в комментарии.

"Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить по итогам 2 полугодия 2022 года дивиденды в размере 60,58 рублей на одну обыкновенную акцию. При текущих ценах такая выплата обеспечивает дивидендную доходность в 5,58%. Ранее "НОВАТЭКа" уже выплатил дивиденды за первое полугодие 2022 года в 45 руб. на акцию. То есть дивиденды за весь год составят 105,58 рублей. Выплаты за второе полугодие еще должны утвердить акционеры: собрание назначено на 21 апреля".

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