Акции Whoosh сохраняют хороший потенциал роста стоимости - "Мои Инвестиции"

Акции Whoosh сохраняют хороший потенциал роста стоимости благодаря высоким темпам роста бизнеса, высокой рентабельности и привлекательной оценке, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эксперты указывают на ряд факторов привлекательности покупки акций компании:

- В Москве и многих других городах России уже сходит снег, а это значит, что совсем скоро на улицах снова появятся шеринговые самокаты.

- Whoosh - лидер только формирующегося рынка кикшеринга в России и пока единственная возможность для широкого круга инвесторов воспользоваться преимуществами его роста.

- Компания стала единственным эмитентом, решившимся на проведение первичного размещения акций в 2022 году. Хотя поначалу стоимость акций упала ниже цены размещения (185 руб. за акцию), в начале марта все потери были отыграны, а бумага уже вышла в положительную зону.

На взгляд аналитиков телеграм-канала, акции Whoosh сохраняют хороший потенциал роста стоимости благодаря высоким темпам роста бизнеса, высокой рентабельности и привлекательной оценке.

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