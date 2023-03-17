"БКС МИ" повысил целевую цену акций Lennar до $112

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Lennar Corp. со $105 до $112 за штуку, что предполагает потенциал роста 7% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация для бумаг американского застройщика сохранена аналитиками на уровне "покупать".

"Мы по-прежнему оптимистично оцениваем перспективы рынка доступного жилья, - пишут эксперты. - В этом сегменте спрос превышает предложение на 2-4 млн домов. Акции торгуются ниже нашей справедливой оценки, и мы рассмотрим возможность повышения целевой цены, если Lennar сохранит финансовую устойчивость".

Менеджмент Lennar на телеконференции по результатам 1К23 указал на сохранение сильной макроконъюнктуры в условиях высокой инфляции и хорошей занятости, при этом рынок жилья все еще ищет точку опоры. Широкий географический охват Lennar должен поддержать стабильность ее прибыли. Компания также работает над сокращением издержек.

На взгляд аналитиков "БКС МИ", финансовая устойчивость Lennar - конкурентное преимущество, которое обеспечивает лучший доступ к фондированию, чем у частных застройщиков.

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