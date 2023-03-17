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17 марта 2023 года 15:36

Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро с учетом недельного падения нефти более чем на 10%

Москва. 17 марта. Доллар США и евро умеренно укрепляются на Московской бирже в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине с учетом ситуации на рынке энергоносителей, в частности, того, что падение цен на эталонные сорта нефти по итогам недели может превысить 10%.

Курс доллара США составил 76,84 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 44 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,56 руб./EUR1, подорожав на 38,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41,41 копейки - до 79,01 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 4,7 копейки - до 11,14 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро в последний торговый день недели с учетом сильного падения цен на нефть в предыдущие дни. При этом чуть ранее в ходе торгов рубль не отреагировал на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно было ожидаемым и уже учтено рынком.

Решение ЦБ РФ совпало с прогнозами. Аналитики единогласно прогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5%. На предыдущих трех заседаниях (в октябре, декабре 2022 года и феврале 2023 года) совет директоров Банка России ставку также не менял. ЦБ сохраняет ставку на этом уровне после ее снижения с 8% годовых 16 сентября 2022 года.

"Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров Банка России", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной переcтройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает ЦБ РФ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2023 года.

"Как и предполагало большинство участников рынка, ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Было отмечено, что с предыдущего заседания баланс рисков не изменился, и нет необходимости вносить коррективы в денежно-кредитную политику. По-прежнему присутствуют проинфляционные риски, поэтому из пресс-релиза не исчезла формулировка о том, что ЦБ "будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Следующее заседание будет опорным, и мы увидим более подробные прогнозы со стороны ЦБ", - отмечает инвестиционный директор компании "МКБ Инвестиции" Андрей Дюрягин.

"Банк России сохранил ключевую ставку без изменения на уровне 7,5%, отметив неизменность баланса рисков для инфляции и экономики. Наиболее важная часть пресс-релиза - вводная - практически не изменилась в сравнении с февральской, однако по некоторым словам можно проследить аккуратное смягчение тональности: в феврале "инфляционные ожидания бизнеса и населения снизились", в марте - "ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенных уровнях"; в феврале бюджетные риски, риски рынка труда и внешние условия "усиливают проинфляционные риски", в марте - "по-прежнему формируют". Таким образом, можно предположить, что сигнальный характер изменился с "предупредительного" на "контрольный" - любые новые шоки или признаки ускорения инфляции будут возвращать регулятора к оценке сценариев повышения ставки. Тем не менее, сохранение текущего тренда может, напротив, ослабить хватку и избежать повышения ключевой ставки в апреле. Мы исходим из второй позиции - сохранения ставки в апреле - и продолжаем наблюдать за рисковыми компонентами, включая сберегательную модель населения", - говорит директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка (MOEX: ROSB) Евгений Кошелев.

"Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, при этом дословно повторив сигнал, сформулированный по итогам февральского заседания совета директоров. Регулятор отметил умеренные темпы роста цен (в среднем с начала года они находятся на целевом уровне), несмотря на ослабление национальной валюты и повышенные расходы бюджета. Банк России вновь отметил сдержанный потребительский спрос, наблюдаемый, несмотря на восстанавливающуюся экономическую активность. Основные риски, как и ранее, представляет геополитика, динамика бюджетных расходов и ситуация на рынке труда. Мы продолжаем ожидать снижение ключевой ставки в этом году (во II полугодии) по мере снижения проинфляционных рисков. Мы считаем, что сохранение жесткого сигнала со стороны Банка России наряду с существенным замедлением годовой инфляции будет способствовать снижению инфляционных ожиданий в экономике и позволит регулятору возобновить цикл смягчения денежно-кредитной политики. По нашим оценкам, ставка может быть снижена вплоть до 6,5% по итогам года (консенсус ожидает ее на уровне 7,5%)", - полагают аналитики "Ренессанс Капитала".

Цены на нефть умеренно поднимаются в пятницу, однако завершают неделю в минусе на фоне сокращения спроса на рисковые активы из-за проблем в банковском секторе США.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,48% - до $75,06 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,82% - до $68,91 за баррель.

С начала этой недели обе марки подешевели более чем на 10%, демонстрируя худшую недельную динамику с начала текущего года.

Как сообщалось, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года. Это решение предусматривает сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п., поднявшись до 7,91% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,3% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 1 б.п. - до 8,54% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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