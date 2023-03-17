Акции РусАла привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу - "Мои Инвестиции"

Акции "РусАла" привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу, несмотря на слабый отчет компании за 2022 год, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"РусАл" опубликовал умеренно негативные финансовые результаты за 2022 год. Компания работала на грани безубыточности во II полугодии 2022 года из-за крепкого рубля и низких цен на алюминий, поэтому рентабельность по EBITDA составила во II полугодии 3% против наших ожиданий 8%: издержки выросли на 29% г/г, а средняя цена реализации снизилась на 6% г/г. Несмотря на слабый отчет, считаем акции долгосрочно привлекательными: рубль сейчас на 25% слабее, чем средний курс во II полугодии, поэтому, по нашей оценке, маржинальность по EBITDA при текущих ценах выше 10%. Кроме того, считаем, что есть потенциал роста цен на алюминий в случае увеличения спроса со стороны Китая", - пишут эксперты Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Малина.

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