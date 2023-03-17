"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Oracle с прогнозной ценой $105,6

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Oracle Corp. с прогнозной ценой $105,6 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 28,1% без учета дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании.

"Oracle является ярким представителем Value Stock. Несмотря на принадлежность к IT-сектору, акции достаточно устойчивы к рыночной волатильности и имеют бета-коэффициент 0,99. За последние 12 месяцев доходность акций Oracle составляет 10% против снижения S&P 500 на 10% и NASDAQ Composite на 15%. Сохранение стабильных темпов роста бизнеса в период замедления роста мировой экономики делает Oracle хорошую службу. Последние три квартала выручка Oracle растет на 18% г/г, такие же темпы роста ожидаются и по итогам 2023 финансового года. Двузначный рост глобальной облачной индустрии создает для Oracle прочный фундамент долгосрочного роста", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Oracle - американская технологическая компания, поставщик аппаратного и программного обеспечения, провайдер облачной платформы и поставщик решений по модели IaaS и SaaS.

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