.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / SberCIB умеренно-негативно оценивает финрезультаты X5 за 4К22
.
17 марта 2023 года 15:00
SberCIB умеренно-негативно оценивает финрезультаты X5 за 4К22
Аналитики SberCIB умеренно-негативно оценивают финансовые результаты X5 Retail Group за 4К22 по МСФО, сообщается в комментарии инвестбанка. "Консолидированная выручка группы выросла на 16,1% год к году до 705,2 млрд рублей - это немногим меньше, чем мы ожидали, - пишет эксперт Михаил Красноперов. - Рентабельность за квартал снизилась с 24% до 22,7% - компания активно инвестировала в промоакции и развивала сеть дискаунтеров "Чижик". Операционные расходы X5 Group (за вычетом амортизации и выплат за долгосрочную мотивацию) увеличились на 11,9%. Отчасти это объясняется покупкой сибирских ритейлеров и ускоренным расширением сети "Чижик". Скорректированная EBITDA за квартал уменьшилась на 9,7% до 36,6 млрд руб. Рентабельность по этому показателю (5,3%) была самой низкой для IV квартала за последние пять лет". Эксперт умеренно-негативно оценивает квартальные результаты компании и не ждет, что в этом году рентабельность улучшится - компания пошла на её снижение, чтобы укрепить свои позиции на рынке, привлечь покупателей и сохранить высокий рост выручки в 2023 году. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-X5-ОТЧЕТ-АНАЛИТИКА
.
17 марта 2023 года 20:00
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом за счет ралли Сбербанка, несмотря на внешний пессимизм
Москва. 17 марта. Рынок акций РФ в пятницу вырос за счет ралли бумаг Сбербанка (+9,2%) на новостях о высоких годовых дивидендах, индекс Мосбиржи превысил 2320 пунктов, обновив максимум с сентября на фоне ослабления рубля, в то время как настроения на внешних площадках вновь ухудшились. Реакция на ожидаемое решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений оказалась нейтральной. читать дальше
.17 марта 2023 года 19:46
Москва. 17 марта. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти, снижение цен на которую по итогам недели может превысить 10%. читать дальше
.17 марта 2023 года 19:45
Попытки роста рынка акций РФ на неделе сдерживались упавшей нефтью и мировыми фондовыми площадками из-за бегства игроков из рисковых активов на фоне проявившихся проблем в банковском секторе США, что вызвало опасения наступления рецессии. Однако к концу недели действия финрегуляторов и намерения крупнейших банков оказать помощь с ликвидностью пострадавшим привели к стабилизации ситуации. Индекс Мосбиржи после локального отката ниже 2240 пунктов смог отскочить в пятницу выше 2320 пунктов, в том числе за счет ралли Сбербанка на новостях о рекордных дивидендах за 2022 год. читать дальше
.17 марта 2023 года 19:26
Москва. 17 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на заметный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедший благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились. читать дальше
.17 марта 2023 года 19:00
алитики "Тинькофф Инвестиций" повысили целевую цену акций "НОВАТЭКа" до 1250 руб. за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста 16%, говорится в комментарии. "Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить по итогам 2 полугодия 2022 года дивиденды в размере 60,58 рублей на... читать дальше
.17 марта 2023 года 18:46
Акции Whoosh сохраняют хороший потенциал роста стоимости благодаря высоким темпам роста бизнеса, высокой рентабельности и привлекательной оценке, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эксперты указывают на ряд факторов привлекательности покупки акций компании: - В Москве и многих... читать дальше
.17 марта 2023 года 18:30
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" повысили прогнозную цену акций Сбербанка до 250 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 31%, сообщается в комментарии. "Наблюдательный совет банка 17 марта рекомендовал выплатить 25 руб./акцию в качестве дивидендов за 2022 год.... читать дальше
.17 марта 2023 года 18:17
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "РусАла" с целевой ценой 52 руб. за штуку на фоне опубликованных результатов компании за 2022 год, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ивана Авсейко. "РусАл" объявил финансовые результаты 2022 года. Ожидаемо слабое... читать дальше
.17 марта 2023 года 18:02
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Lennar Corp. со $105 до $112 за штуку, что предполагает потенциал роста 7% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация для бумаг американского застройщика сохранена аналитиками на уровне "покупать". "Мы... читать дальше
.17 марта 2023 года 17:45
"Финам" сохраняет рейтинг акций CK Infrastructure на уровне "покупать" с целевой ценой HKD52 и потенциалом роста 21% с текущих уровней, говорится в материале аналитика инвесткомпании Александра Ковалева. "Динамика выручки CK Infrastructure за 2022г (-6,1%) не является до конца показательной в силу... читать дальше
.17 марта 2023 года 17:24
X5 Retail обладает оптимальными в секторе возможностями для ценовой конкуренции - "Открытие Инвестиции"
X5 Retail обладает оптимальными в секторе возможностями для ценовой конкуренции, полагает портфельный менеджер УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова. "Результаты X5 Retail Group вышли в соответствии с нашими ожиданиями. Незначительное снижение маржинальности оправдано на фоне... читать дальше
.17 марта 2023 года 16:57
Острота инфляционных рисков не дойдет до уровня, требующего повышения ставки ЦБР в 2023 году - "Локо-Инвест"
Острота инфляционных рисков не дойдет до уровня, требующего повышения ставки ЦБ РФ в текущем году, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Как и ожидалось, ЦБ сохранил неизменными и ключевую ставку (7,5%), и общий сигнал по ставке "...при усилении проинфляционных рисков... читать дальше
.17 марта 2023 года 16:33
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 2624 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Группа X5 представила свои финансовые результаты, которые в целом совпали с нашими оценками и ожиданиями рынка, - пишет аналитик Артем Михайлин. -... читать дальше
.17 марта 2023 года 16:11
Акции "РусАла" привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу, несмотря на слабый отчет компании за 2022 год, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "РусАл" опубликовал умеренно негативные финансовые результаты за 2022 год. Компания работала на грани безубыточности во II... читать дальше
.17 марта 2023 года 15:48
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Oracle Corp. с прогнозной ценой $105,6 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 28,1% без учета дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании. "Oracle является ярким представителем Value Stock. Несмотря на принадлежность к... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.