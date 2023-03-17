"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 1950 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Ozon с целевой ценой 1950 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,6%, стоп-приказ: 1560 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обратили внимание на новость о том, что в Астане завершилось строительство логистического хаба Ozon, который стал крупнейшим в секторе электронной коммерции в Казахстане. Фулфилмент-центр с общей площадью 38 тыс. кв. м откроется для приема широкого ассортимента товаров в апреле. Хаб будет обеспечивать продажу товаров клиентам как из Казахстана, так и из России.

"С точки зрения технического анализа бумага двигается в рамках фигуры "Треугольник". При открытии длинной позиции на 7,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 1560 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,50", - отмечают эксперты "Финама".

Ozon - ведущий маркетплейс в России, предоставляющий покупателям более 100 млн товарных наименований в 20 категориях. По данным исследовательского агентства Data Insight, является вторым по обороту онлайн-магазином в России.

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