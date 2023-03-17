Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций Распадской - ПСБ

Инвесторам стоит воздержаться от покупок акций "Распадской" в ближайшей перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Финансовые результаты "Распадской" за 2022 год оказались умеренно негативными, так как указывают на снижение рентабельности компании за полугодие. В дальнейшем ожидаемое снижение цен на уголь на мировых рынках должно надавить на финансовые показатели эмитента. Низкая вероятность выплаты дивидендов в текущих условиях, когда главный акционер (Evraz) испытывает трудности с их получением, дополнительно делает акции менее привлекательными в моменте. Мы рекомендуем инвесторам воздержаться от приобретения бумаг "Распадской" в ближайшей перспективе", - пишут эксперты в комментарии.

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