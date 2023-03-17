Рынок акций РФ утром превысил 2280п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидирует Сбербанк

Москва. 17 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вверх на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскока нефти благодаря ослаблению напряженности в финансовом секторе США; индекс МосБиржи превысил 2280 пунктов во главе с бумагами Сбербанка, дорожающими в ожидании новостей по дивидендам.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2283,67 пункта (+1,1%), индекс РТС - 939,87 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар стоит 76,55 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+2,8% и +2,5% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,1%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%).

В пятницу инвесторы ожидают итогов заседания наблюдательного совета Сбербанка и пресс-конференции президента, председателя правления Германа Грефа в 13:30 МСК.

Также в 13:30 МСК ЦБ РФ объявит об уровне ключевой ставки на ближайшее время. В 15:00 МСК пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и зампредседателя Банка России Алексея Заботкина.

Скорректированная EBITDA "Русала" во втором полугодии 2022 года упала на 86%, составив $221 млн, сообщила компания в пятницу. Годовая EBITDA снизилась на 30%, до $2,028 млрд, маржа EBITDA упала до 14,5% (против 24,1% в 2021 году).

Скорректированная чистая прибыль "Русала" за полугодие упала на 96%, до $36 млн, за год - на 53%, составив $1,536 млрд. Чистый долг "Русала" к концу прошедшего года достиг $6,26 млрд, превысив уровень годичной давности на 32% (по итогам полугодия был на уровне $5,74 млрд).

Скорректированная EBITDA X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+0,4%) в IV квартале 2022 года снизилась на 9,7% - до 36,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль уменьшилась на 38,8%, составив 5,85 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали скорр. EBITDA X5 в отчетном периоде на уровне 36,07 млрд рублей, чистую прибыль - в размере 5,76 млрд рублей.

Между тем, негативным фактором для расписок X5 Retail стало заявление компании, что набсовет будет рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ может завершить неделю отскоком вверх на фоне укрепления нефтяных цен. Индекс МосБиржи в целом остается в боковой формации, где сильным сопротивлением является уровень 2300 пунктов. В пятницу ожидаются итоги заседания ЦБ РФ и его решение по ключевой ставке: консенсус не предполагает изменений, регулятор оставит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых, что будет нейтрально для рынка. На американском рынке ожидается снижение волатильности, однако в фокусе у инвесторов будут заседание ФРС и риторика регулятора на следующей неделе, считают эксперты "БКС МИ".

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) полагают, что индекс МосБиржи покажет положительную динамику, ближайшим целевым уровнем выступает отметка 2280 пунктов. Ожидается возвращения спроса на бумаги металлургического сектора из-за роста цен на сырье. Также, полагают аналитики ПСБ, можно ожидать активного роста акций Сбербанка - в центре внимание в пятницу заседание наблюдательного совета банка, по итогам которого могут появиться новости по дивидендам за 2022 год.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков считает, что "самоспасение банков США поможет рынкам вспомнить об оптимизме". Банки США решили защитить First Republic Bank от краха, что позитивно повлияло на настроение инвесторов: выросли Штаты, азиатские фондовые индексы в пятницу также растут, сырьевые контракты дорожают. На этом позитивном фоне, по мнению Кочеткова, российские акции подрастут, а рубль может укрепиться.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на рынках улучшились после заверений американских и европейских регуляторов о готовности поддержать испытывающие трудности банки.

Индекс МосБиржи продолжает колебания в диапазоне 2240-2300 пунктов. ЦБ РФ на пятничном заседании, по средним прогнозам, сохранит процентную ставку на уровне 7,5% годовых и, вероятно, прокомментирует недавнюю динамику рубля, отмечает Кожухова.

"Русал" в начале дня представил финансовые результаты по МСФО, согласно которым чистая прибыль в 2022 году существенно сократилась. В течение дня инвесторы, по словам аналитика, будут наблюдать за настроениями в зарубежном банковском секторе.

В США накануне индексы акций выросли на 1,2-2,5% во главе с Nasdaq на фоне ослабления напряженности в финансовой отрасли страны.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, выступая в Сенате, что банковская система страны остается сильной, и вкладчикам американских фининститутов не стоит беспокоиться о своих средствах.

Группа из одиннадцати крупных банков предоставила финансовую поддержку испытывающему проблемы First Republic Bank на общую сумму $30 млрд. В том числе Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo (SPB: WFC) разместили в нем депозиты по $5 млрд каждый.

Акции First Republic Bank, начавшие сессию падением на 36%, по итогам торгов увеличились на 10%. Тем не менее, с начала марта банк потерял свыше 70% рыночной стоимости.

В Азии в пятницу также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут в пределах 1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Фининституты заявили о доверии "к банкам всех размеров" в США и готовности помогать им в случае необходимости.

Позитивным фактором для азиатских рынков также является изменение ожиданий трейдеров в отношении дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg. Многие эксперты уверены, что проблемы банковского сектора приблизили завершение цикла подъема ставки ФРС.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются вверх, но неделя завершается существенным снижением из-за общего падения аппетита к риску на мировых рынках в связи с ситуацией в банковском секторе США. Цена Brent находится на $1,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $75,62 за баррель (+1,2% и +1,4% в четверг), апрельская цена WTI - $69,25 за баррель (+1,3% и +1,1% накануне).

С начала этой недели Brent и WTI потеряли около 10%, что является наихудшей недельной динамикой для рынка с начала текущего года.

Трейдеры внимательно следят за ОПЕК+, полагая, что страны картеля могут принять меры в ответ на падение рынка, отмечает агентство Bloomberg.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в пятницу выросли акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+9,3% и +4,6% "префы"), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+2,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+2,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+1,7%).

Подешевели акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-1,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-1%).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по РСБУ за 2022 год выросла в 2,3 раза, до 13,9 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка СКФ увеличилась в 1,7 раза, до 15 млрд руб. Инвесторы ожидают решения совета директоров по предварительным рекомендациям по размеру дивидендов за 2022 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 18,29 млрд рублей (из них 12,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 769,93 млн рублей на "префы" Сбербанка и 551,11 млн рублей на акции "Московской биржи").