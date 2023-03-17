Вероятность роста цены золота к $2000/унц. высока - БКС Экспресс

Вероятность роста котировок золота к уровню $2000 за тройскую унцию высока, удержании части позиций в драгметалле выглядит оправданным, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Начавшийся отскок фондовых площадок не привел к какой-то значительной коррекции цены золота, драгметалл остается около $1920 за тройскую унцию. Всем очевидно, что текущие проблемы решаются предоставлением всей необходимой ликвидности нуждающимся банкам и структурам. В то же время золото само по себе является прокси на ликвидность. Чем ее больше, тем цены обычно выше. Американские регуляторы из-за принятых решений в последние дни уже компенсировали значительную часть проводимой ранее программы по сокращения баланса (QT). Да, меры вынужденные и без них финансовым рынкам было бы еще хуже, но все это драйвер для поддержки цены на золото, - пишет аналитик в комментарии. - Высоко оцениваю вероятность роста драгметалла к $2000. Ну а далее не исключено, что могут сработать уже обычные элементы психологии рынка. В случае преодоления круглой отметки может произойти резкое ускорение наверх. В этой ситуации удержании части позиций в драгметалле выглядит оправданным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.