"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR Etalon

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon с прогнозной стоимостью на уровне 84 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Рост общей стоимости активов (достигла рекордных 288 млрд руб. ) и общая продаваемая площадь портфеля служат хорошим индикатором для будущего роста, - отмечает главный аналитик управления анализа рынков Алексей Корнилов. - Основной прирост стоимости активов обусловлен ростом рыночной стоимости недвижимости в текущих и завершенных проектах на 6% (до 272 млрд руб.). Можно предположить, что при стабильной макроэкономической ситуации в стране данный рост может транслироваться в аналогичный годовой рост продаж и прибыли, то есть 6-7%. А это, наряду с привлекательной оценкой стоимости компании, является хорошей комбинацией".

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