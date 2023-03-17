"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг VK

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) VK с прогнозной стоимостью на уровне 1139 рублей за штуку на фоне опубликованной отчетности эмитента за четвертый квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Финансовые результаты Группы за 4К22, как мы полагаем, вышли неоднозначными. Результаты практически совпали с нашими оценками по выручке, но оказались заметно слабее на уровне EBITDA. Основной рост ожидаемо обеспечил сегмент социальных сетей и контентных сервисов за счет перехода рекламных бюджетов от ушедших с рынка или подпавших под ограничения конкурентов, а также консолидации приобретенных активов, - отмечают эксперты. - Сильную динамику продемонстрировали B2B проекты под брендом VK Tech. Рентабельность EBITDA упала почти на 11 п.п. г/г в силу очень высоких инвестиций в новые проекты, расширения штата сотрудников и роста маркетинговых затрат. Произошло много изменений в структуре сегментов в сравнении с прошлыми релизами (в частности, компания выделила новое направление VK Tech, перенесла ряд сервисов в основной сегмент социальных сетей, убрала игровой сегмент из отчетности). По сути группа унифицировала управленческую отчетность и МСФО в следствие чего теперь нет расхождений в показателях".

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