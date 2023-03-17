Вероятна позитивная динамика индекса Мосбиржи в пятницу - ПСБ

Вероятна позитивная динамика индекса Мосбиржи на торгах в пятницу, ближайший уровень - 2280 пунктов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Улучшение внешнего фона должно поддержать российский рынок акций. Ожидаем возвращение спроса на бумаги металлургического сектора из-за роста цен на сырье, ждем также активного роста акций Сбербанка - в пятницу в центре внимания будет заседание Наблюдательного совета банка, по итогам которого могут появиться новости по дивидендам за 2022 год", - отмечают эксперты в комментарии.

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