.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB
.
ГЛАВНОЕ
Российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий
Минэкономразвития РФ ожидает рост ВВП и инвестиций в 2023 году, заявил Максим Решетников. Уже в конце прошлого года стало понятно, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий. отметил он.
 
В ближайшие месяцы годовая инфляция временно опустится ниже 4% - ЦБ
В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, прогнозирует ЦБ РФ. "В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких...
 
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП в этом и следующем годах
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста глобальной экономики на 2023 год до 2,6% с ожидавшихся в ноябре 2,2%. Прогноз увеличения мирового ВВП на 2024 год повышен до 2,9% с 2,7%. "Глобальный рост...
 
Онлайн-продавцов нелегальной продукции занесут в черный список
Во 2-м квартале маркетплейсы начнут отправлять в черный список продавцов нелегальных товаров. Речь идет о реестре недобросовестных поставщиков. Все площадки получат доступ к такому перечню, а значит, смогут оперативно блокировать нарушителей. Как...
 
17 марта 2023 года 10:01

Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика РФ и США, финрезультаты X5 Retail Group:

- Решение ЦБ РФ по ключевой ставке;

- Индекс потребительских настроений в США в марте от Мичиганского университета;

- Промышленное производство в США в феврале;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США в феврале;

- Отчетность X5 за 2022 год по МСФО.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 марта 2023 года 20:00
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом за счет ралли Сбербанка, несмотря на внешний пессимизм
Москва. 17 марта. Рынок акций РФ в пятницу вырос за счет ралли бумаг Сбербанка (+9,2%) на новостях о высоких годовых дивидендах, индекс Мосбиржи превысил 2320 пунктов, обновив максимум с сентября на фоне ослабления рубля, в то время как настроения на внешних площадках вновь ухудшились. Реакция на ожидаемое решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений оказалась нейтральной.    читать дальше
.
17 марта 2023 года 19:46
Рубль упал к доллару и евро по итогам пятницы вслед за сильно подешевевшей нефтью
Москва. 17 марта. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти, снижение цен на которую по итогам недели может превысить 10%.    читать дальше
.
17 марта 2023 года 19:45
Рост рынка акций РФ на неделе сдерживался опасениями расширения банковского кризиса в США
Попытки роста рынка акций РФ на неделе сдерживались упавшей нефтью и мировыми фондовыми площадками из-за бегства игроков из рисковых активов на фоне проявившихся проблем в банковском секторе США, что вызвало опасения наступления рецессии. Однако к концу недели действия финрегуляторов и намерения крупнейших банков оказать помощь с ликвидностью пострадавшим привели к стабилизации ситуации. Индекс Мосбиржи после локального отката ниже 2240 пунктов смог отскочить в пятницу выше 2320 пунктов, в том числе за счет ралли Сбербанка на новостях о рекордных дивидендах за 2022 год.    читать дальше
.
17 марта 2023 года 19:26
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на заметный рост UST
Москва. 17 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на заметный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедший благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.    читать дальше
.
17 марта 2023 года 19:00
"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену акций НОВАТЭКа до 1250 руб
алитики "Тинькофф Инвестиций" повысили целевую цену акций "НОВАТЭКа" до 1250 руб. за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста 16%, говорится в комментарии. "Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить по итогам 2 полугодия 2022 года дивиденды в размере 60,58 рублей на...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 18:46
Акции Whoosh сохраняют хороший потенциал роста стоимости - "Мои Инвестиции"
Акции Whoosh сохраняют хороший потенциал роста стоимости благодаря высоким темпам роста бизнеса, высокой рентабельности и привлекательной оценке, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эксперты указывают на ряд факторов привлекательности покупки акций компании: - В Москве и многих...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 18:30
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Сбербанка до 250 руб
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" повысили прогнозную цену акций Сбербанка до 250 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 31%, сообщается в комментарии. "Наблюдательный совет банка 17 марта рекомендовал выплатить 25 руб./акцию в качестве дивидендов за 2022 год....    читать дальше
.
17 марта 2023 года 18:17
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции РусАла с целевой ценой 52 руб
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "РусАла" с целевой ценой 52 руб. за штуку на фоне опубликованных результатов компании за 2022 год, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ивана Авсейко. "РусАл" объявил финансовые результаты 2022 года. Ожидаемо слабое...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 18:02
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Lennar до $112
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Lennar Corp. со $105 до $112 за штуку, что предполагает потенциал роста 7% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация для бумаг американского застройщика сохранена аналитиками на уровне "покупать". "Мы...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 17:45
"Финам" сохраняет рейтинг акций CK Infrastructure на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций CK Infrastructure на уровне "покупать" с целевой ценой HKD52 и потенциалом роста 21% с текущих уровней, говорится в материале аналитика инвесткомпании Александра Ковалева. "Динамика выручки CK Infrastructure за 2022г (-6,1%) не является до конца показательной в силу...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 17:24
X5 Retail обладает оптимальными в секторе возможностями для ценовой конкуренции - "Открытие Инвестиции"
X5 Retail обладает оптимальными в секторе возможностями для ценовой конкуренции, полагает портфельный менеджер УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова. "Результаты X5 Retail Group вышли в соответствии с нашими ожиданиями. Незначительное снижение маржинальности оправдано на фоне...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 16:57
Острота инфляционных рисков не дойдет до уровня, требующего повышения ставки ЦБР в 2023 году - "Локо-Инвест"
Острота инфляционных рисков не дойдет до уровня, требующего повышения ставки ЦБ РФ в текущем году, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Как и ожидалось, ЦБ сохранил неизменными и ключевую ставку (7,5%), и общий сигнал по ставке "...при усилении проинфляционных рисков...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 16:33
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 2624 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Группа X5 представила свои финансовые результаты, которые в целом совпали с нашими оценками и ожиданиями рынка, - пишет аналитик Артем Михайлин. -...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 16:11
Акции РусАла привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу - "Мои Инвестиции"
Акции "РусАла" привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу, несмотря на слабый отчет компании за 2022 год, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "РусАл" опубликовал умеренно негативные финансовые результаты за 2022 год. Компания работала на грани безубыточности во II...    читать дальше
.
17 марта 2023 года 15:48
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Oracle с прогнозной ценой $105,6
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Oracle Corp. с прогнозной ценой $105,6 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 28,1% без учета дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании. "Oracle является ярким представителем Value Stock. Несмотря на принадлежность к...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.