Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика РФ и США, финрезультаты X5 Retail Group:

- Решение ЦБ РФ по ключевой ставке;

- Индекс потребительских настроений в США в марте от Мичиганского университета;

- Промышленное производство в США в феврале;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США в феврале;

- Отчетность X5 за 2022 год по МСФО.

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