Цены рублевых корпбондов в пятницу могут чуть подрасти на внешнем позитиве

Москва. 17 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рыках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также в ожидании итогов пятничного заседания ЦБ РФ (большинство аналитиков прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США выросли в четверг на фоне ослабления напряженности в финансовой отрасли страны. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, выступая в Сенате, что банковская система страны остается сильной, и вкладчикам американских фининститутов не стоит беспокоиться о своих средствах. Группа из одиннадцати крупных банков предоставила финансовую поддержку испытывающему проблемы First Republic Bank на общую сумму $30 млрд. Акции First Republic Bank, начавшие сессию падением на 36%, по итогам торгов увеличились на 10%. Тем не менее, с начала марта банк потерял свыше 70% рыночной стоимости.

Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, увеличилось на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,45 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек равнялось 1,321 млн, а не 1,309 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,31 млн с объявленного ранее январского уровня, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 20 тыс. - до 192 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 205 тыс.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу вслед за Уолл-стрит благодаря ослаблению опасений относительно разрастания проблем в банковском секторе США. Позитивным фактором для азиатских рынков также является изменение ожиданий трейдеров в отношении дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Многие эксперты уверены, что проблемы банковского сектора приблизили завершение цикла подъема ставки ФРС.

На этом фоне японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 1,15%. Гонконгский Hang Seng растет на 1,7%, китайский Shanghai Composite поднялся на 1,3%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI в ходе торгов растет на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть растут в пятницу, но завершают неделю существенным снижением на фоне общего падения "аппетита к риску" на мировых рынках из-за ситуации в банковском секторе США. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $75,14 баррель, что на 0,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 1,4%, до $74,7 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,61%, до $68,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 1,1%, до $68,35 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI, подешевели более чем на 10%, что является наихудшей недельной динамикой для рынка с начала текущего года.

Трейдеры внимательно следят за ОПЕК+, полагая, что страны картеля могут принять меры в ответ на падение рынка, отмечает агентство Bloomberg. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, - о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 марта выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 21,008 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,62 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,02% и составил 109,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 839,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-06" (+0,5%), "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,18%) и "Роснефть БО-05" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,47%), "Роснефть-002Р-05" (-0,2%) и "Роснефть-002Р-03" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ завершил размещение облигаций с плавающей ставкой купона серии ПБО-002Р-36 объемом 50 млрд рублей с погашением в сентябре 2030 года. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA. По итогам маркетинга премия к ставке была установлена в размере 1,7% (170 базисных пунктов). Дата выплаты первого купона - 28 июня 2023 года, последующие купоны квартальные и будут совпадать с датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29013.

АО "Группа компаний "Медси" завершило размещение двух выпусков 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый. Сбор заявок на займы прошел 14 марта. Ставка 1-го купона облигаций серии 001P-01 была установлена на уровне 9,85% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 10,22% годовых. Ставка 1-го купона бондов 001Р-03 установлена на уровне 10,35% годовых, ей соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 10,76% годовых. Купоны квартальные. Выпуски размещены в рамках программы облигаций "Медси" объемом 50 млрд рублей.

ХК "Новотранс" установила цену доразмещения выпуска облигаций серии 001Р-03 в размере 100% от номинала. Цене соответствует доходность к погашению в размере 12,22% годовых. Дата погашения выпуска - 26 октября 2027 года (дюрация составит 3,1 года). Примерное количество доразмещаемых облигаций составит 10 млн штук. Сбор заявок на дополнительный выпуск проходит 16 марта. Техразмещение запланировано на 21 марта. Основный выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 18,5 млрд рублей компания разместила в ноябре прошлого года. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,7% годовых. Предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-24 объемом 20 млрд рублей на уровне 9,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,25% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. При этом объем выпуска был увеличен с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 23 марта.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) 23 марта начнет размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

ВБРР установил ставку 11-14-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 8,8% годовых. Банк разместил 5-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2020 года по ставке квартального купона 5,8% годовых. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. По выпуску 28 марта предстоит исполнение оферты.

ПАО "НГК "Славнефть" установила ставку 17-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 9% годовых. Ставки 18-28-го купонов приравнены к ставке 17-го купона. Компания разместила данные бонды в марте 2019 года по ставке 8,65% годовых.

ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 8-9-го купонов облигаций серии 001P-03R на уровне 2% годовых. Десятилетний выпуск на 21 млрд рублей был размещен в сентябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых до оферты с исполнением 28 марта 2023 года.