Вероятна нейтральная динамика рынка акций РФ в краткосрочной перспективе - БКС Экспресс

Вероятна нейтральная динамика российского рынка акций в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Краткосрочный взгляд на динамику российского рынка акций преимущественно нейтральный. Ключевые уровни по индексу Мосбиржи пока не меняются. Наверху в качестве следующего ориентира можно выделить зону 2340-2380 пунктов. Ускорение может произойти при преодолении ближайшего промежуточного препятствия на 2300 пунктах, но в ближайшие пару сессий такой расклад маловероятен. Техническая картина по индексу будет оставаться позитивной до тех пор, пока котировки находятся выше 2190 пунктов", - указывает аналитик.

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