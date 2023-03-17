Вероятно сдержанное ослабление рубля на торгах в пятницу - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит в пятницу рост в диапазоне 76-77 руб./$1, при этом подъем будет носить сдержанный характер на фоне восстановления нефтяных котировок, торговая активность по итогам дня должна снизиться к средненедельным значениям, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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