Возможен краткосрочный отскок цены нефти к $78/барр. - БКС Экспресс

Возможен краткосрочный отскок котировок к уровню $78 за баррель нефти марки Brent, считают аналитики БКС Экспресс.

"Нефтяные котировки на торгах четверга повторно отскочили из района достигнутых днем ранее минимумов благодаря усилиям по стабилизации ситуации в банковском секторе Европы и США. Отдельные заявления сделали представители России и Саудовской Аравии по поддержке ценовой конъюнктуры на рынке нефти, но этот фактор видится менее значимым в отскоке, который получает развитие в пятницу, - пишут эксперты в обзоре. - Технически повторный отскок с выкупом внутридневной просадки и появление разворотной дневной свечи дают сигнал к восстановлению. Можно рассчитывать на подъем к $78 за баррель. При этом пока нет уверенности, что падение не возобновится после отскока - в канале есть простор для маневра внизу".

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