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17 марта 2023 года 09:10

Brent - $75,5 за баррель

Индексы США выросли в четверг на фоне ослабления напряженности в банковской отрасли. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю существенным снижением.

Фондовые индексы США выросли в четверг на фоне ослабления напряженности в финансовой отрасли страны.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, выступая в Сенате, что банковская система страны остается сильной, и вкладчикам американских фининститутов не стоит беспокоиться о своих средствах.

Группа из одиннадцати крупных банков предоставила финансовую поддержку испытывающему проблемы First Republic Bank на общую сумму $30 млрд. В том числе Bank of America Corp. (SPB: BAC), Citigroup Inc. (SPB: C), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Wells Fargo (SPB: WFC) разместили в нем депозиты по $5 млрд каждый.

Акции First Republic Bank, начавшие сессию падением на 36%, по итогам торгов увеличились на 10%. Тем не менее, с начала марта банк потерял свыше 70% рыночной стоимости.

Котировки бумаг BofA выросли в четверг на 1,7%, Citi - на 1,8%, JPMorgan и Morgan Stanley (SPB: MS) - на 1,9%, Wells Fargo - на 1,2%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,9%.

Цена бумаг Adobe Inc. (SPB: ADBE) увеличилась на 5,9%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений зафиксировал рекордную выручку в первом квартале 2023 финансового года, который завершился 3 марта, и повысил годовой прогноз прибыли.

Также благодаря хорошей квартальной отчетности котировки акций разработчика программного обеспечения в сфере автоматизации бизнес-процессов UiPath Inc. взлетели на 17,6%, предоставляющей "облачные" услуги PagerDuty Inc. (SPB: PD) - на 14,8%.

Между тем бумаги Dollar General (SPB: DG) подешевели на 3%. Оператор сети дисконтных магазинов в четвертом финквартале увеличил чистую прибыль на 10,3%, однако прогноз продаж на текущий фингод не оправдал ожиданий.

Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, увеличилось на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,45 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек равнялось 1,321 млн, а не 1,309 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,31 млн с объявленного ранее январского уровня, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 20 тыс. - до 192 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 205 тыс.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 371,98 пункта (1,17%) и составил 32246,55 пункта. В число лидеров роста котировок среди компонентов индекса вошли акции Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 6,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 4,1%, Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 3,4% и Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,5%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло за день на 68,35 пункта (1,76%) и достигло 3960,28 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 283,22 пункта (2,48%) и завершил сессию на отметке 11717,28 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу вслед за Уолл-стрит благодаря ослаблению опасений относительно разрастания проблем в банковском секторе США.

Поддержку рынку оказала новость о том, что американский First Republic Bank, столкнувшийся с оттоком средств инвесторов с депозитов из-за ситуации с Silicon Valley Bank, получил $30 млрд помощи от 11 крупных банков США, включая JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Bank of America Corp. (SPB: BAC), Citigroup Inc. (SPB: C) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC).

Более того, фининституты заявили о доверии "к банкам всех размеров" в США и готовности помогать им в случае необходимости.

Позитивным фактором для азиатских рынков также является изменение ожиданий трейдеров в отношении дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg. Многие эксперты уверены, что проблемы банковского сектора приблизили завершение цикла подъема ставки ФРС.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,2% в ходе торгов в пятницу. Котировки акций банков Mitsubishi UFJ, Japan Post Bank и Mizuho Financial выросли соответственно на 1%, 0,3% и 1,9%.

Бумаги японских чип-мейкеров уверенно дорожают: Tokyo Electron - на 2,7%, Advantest - на 3,1%, Keyence - на 2,4%.

Гонконгский Hang Seng растет на 1,7%, китайский Shanghai Composite поднялся на 1,3%.

Цена акций технологической компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) подскочила в цене на 14% в Гонконге после положительной оценки представленного ею ранее на этой неделе чат-бота брокерскими компаниями.

Бумаги Meituan (SPB: 3690) подорожали на 3%, Xiaomi (SPB: 1810) Corp. - на 3,3%, Tencent (SPB: 700) Holdings - на 2%.

На биржах материкового Китая лидерами роста также выступают акции технологических компаний. Бумаги iFLYTEK Co. выросли в цене на 8,3%, 360 Security Technology - на 4,8%, Inspur Electronic - на 2,5%, Kunlun Tech - на 3,9%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,8% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю существенным снижением на фоне общего падения аппетита к риску на мировых рынках из-за ситуации в банковском секторе США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $75,5 баррель, что на $0,8 (1,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,01 (1,4%), до $74,7 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,75 (1,1%), до $69,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,74 (1,1%), до $68,35 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI, подешевели более чем на 10%, что является наихудшей недельной динамикой для рынка с начала текущего года.

Трейдеры внимательно следят за ОПЕК+, полагая, что страны картеля могут принять меры в ответ на падение рынка, отмечает агентство Bloomberg.

"Внешние факторы продолжают диктовать условия нефтяному рынку, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Проблема спада на рынке, вероятно, вызывает опасения у ОПЕК+, однако вряд ли стоит ждать от нее быстрых действий. Скорее ОПЕК+ дождется, пока ситуация успокоится".

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер РФ Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, - о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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