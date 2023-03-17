"Финам" повысил рейтинг акций HCA Healthcare до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость на уровне $281,4 за штуку на декабрь 2023 года была при этом сохранена экспертами.

"Один из крупнейших в Соединенных Штатах операторов больниц HCA Healthcare в период пандемии коронавируса оказался "на передовой" и при этом сумел сохранить достойную динамику финансовых показателей, что отражается и на динамике акций - бумаги эмитента за последние 6 месяцев подорожали на 18%. Ожидающееся в США ослабление инфляционного давления благоприятно для финансовых результатов компании в этом году. В условиях сохраняющейся геополитической турбулентности HCA как представитель "защитного" и нецикличного сегмента представляется качественным вложением на текущий год", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.