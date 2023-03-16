Рынок акций РФ в четверг оставался под давлением внешнего негатива, откат Мосбиржи сдерживался ослаблением рубля

Москва. 16 марта. Рынок акций РФ в четверг оставался под давлением продавцов на фоне негативных сигналов с внешних площадок из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии. Откат индекса Мосбиржи сдерживался ослаблением рубля и наметившейся коррекцией мировых площадок вечером в четверг; лидировали в снижении бумаги Polymetal (-3,4%) после рекомендаций менеджмента компании не выплачивать дивиденды за прошлый год.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2258,22 пункта (-0,2%, днем индекс локально опускался ниже 2240 пунктов), индекс РТС - 927,3 пункта (-1%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 76,72 рубля (+0,73 рубля).

Polymetal в 2022 г. снизил EBITDA на 31%, до $1,017 млрд, что оказалось на уровне прогноза. Совет директоров Polymetal решил не рекомендовать дивиденды за 2022 г., сообщила компания.

Подешевели также расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,2%), OZON (MOEX: OZON) (-2,1%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%).

TCS Group, приостановившая выплату дивидендов в ноябре 2021 года, продлевает паузу в их выплате, говорится в сообщении группы. TCS не выплачивала дивиденды в течение 2022 года. "Приостановка продлена до дальнейшего уведомления в течение финансового 2023 года", - отмечает группа.

Интернет-компания VK (MOEX: VKCO) (-3,3%) по итогам IV квартала 2022 года нарастила выручку на 19,5% - до 31,7 млрд рублей, говорится в ее финансовом отчете. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде снизилась на 30,4% и составила 4,8 млрд рублей. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", однако скорректированная EBITDA оказалась ниже ожиданий рынка. Опрошенные накануне аналитики прогнозировали выручку VK в размере 31,5 млрд рублей, скорр. EBITDA - в 6,2 млрд рублей.

В 2022 году выручка VK выросла на 19%, до 97,8 млрд рублей, скорр. EBITDA - на 8,9%, до 20 млрд рублей.

Подорожали в четверг акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Газпрома" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,3% "префы").

Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний с 24 марта, основной бизнес которых сосредоточен в России - Yandex N.V, Ozon Holdings Plc, Qiwi (MOEX: QIWI) Plc и HeadHunter (MOEX: HHRU) Group Plc. Компании были уведомлены о том, что их акции будут исключены из листинга, если не обжалуют это решение. Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно еще 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине. С тех пор они не возобновлялись.

Одновременно другая нью-йоркская биржа, NYSE, объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian (MOEX: CIAN) Plc (сервис "Циан").

Все эти компании имеют листинг на Московской бирже, которая заявила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex N.V., HeadHunter Group (SPB: HHR), Ozon Holdings, QIWI Plc и Cian Plc в обычном режиме.

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев, решение Nasdaq не влияет на торги бумагами "Яндекса" и Ozon на Московской бирже, так как это сейчас регулируется решением ЦБ РФ, который разрешил торговлю этими бумагами до 1 октября 2023 года. Вероятно, полагает аналитик, следует ожидать продления Центробанком России моратория на делистинг ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к публичному обращению в РФ по решению биржи, в случае их делистинга на иностранной бирже. Более того, как заявили "Яндекс" и Ozon, возможный делистинг с Nasdaq не повлияет на их операционную деятельность, отметил Клещев.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, инвесторы на фондовом рынке РФ продолжили распродавать бумаги ввиду опасений ухудшения конъюнктуры на глобальных финансовых рынках. При этом, считает он, пессимизма добавили ряд отчетностей и заявлений компаний о невыплате дивидендов за 2022 год.

В аутсайдерах торгов выступил потребительский сектор, который тянули вниз резко упавшие акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4,2%). Восьмой день подряд подешевели акции Yandex, так как инвесторы опасаются возможной реструктуризации компании, отмечает аналитик.

"Распадская" (MOEX: RASP) и "Полюс" отказались от выплаты дивидендов по итогам 2022 года, что было вполне ожидаемым. Несмотря на слабую отчетность "Газпрома" по РСБУ, "лучше рынка" выглядел нефтегазовый сектор. Инвесторы, по словам Жильникова, не спешат распродавать основные "голубые фишки", которые торгуются у своих уровней поддержки. Далее можно ожидать, что давление на российский рынок акций постепенно будет снижаться на фоне накопившейся перепроданности на товарных рынках. Для индекса МосБиржи в конце недели актуальным будет диапазон 2220-2260 пунктов, полагает аналитик ПСБ.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в четверг оставался во власти продавцов. "Нефтяные котировки сползали все ниже, по глобальным рынкам волнами прокатывалась дрожь из-за опасений перерастания вскрывшихся проблем с банками США в масштабный финансовый кризис. Однако вечером ситуация начала улучшаться", - отмечает эксперт.

В целом, день на мировых площадках прошел без неожиданностей. ЕЦБ принял ожидаемое решение повысить базовую процентную ставку до 3,5% годовых. Число обращений американцев за пособием по безработице за минувшую неделю (192 тыс.) оказалось чуть ниже прогнозного (205 тыс.). В конце недели решение по ключевой ставке примет Банк России - ожидается, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне 7,5% годовых, но важна будет риторика руководства ЦБ РФ. Жесткие сигналы могли бы поддержать рубль, считает Бахтин.

С технической точки зрения, по его словам, откат индекса МосБиржи в район 2250-2260 пунктов временно отдаляет рынок от перспективы достижения 2325 пунктов. К тому же, "фактор пятницы" может сдерживать активность покупателей. Прогноз по индексу МосБиржи на 17 марта - 2180-2280 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, в четверг с утра просели бумаги Cian, Qiwi, HeadHunter, Ozon и "Яндекс" на новостях о планирующемся делистинге с американских площадок. Однако далее просадка была выкуплена. День также оказался богат на корпоративные новости, но их совокупность оказала нейтральное влияние на индекс МосБиржи, считает эксперт.

Акции Polymetal, по его мнению, отреагировали на решение совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2022 год с целью обеспечения дополнительной финансовой устойчивости. При этом в 2022 году компания получила убыток по МСФО в размере $288 млн по сравнению с прибылью $904 млн в 2021 году.

Глава "Ростелекома" (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский заявил на полях съезда РСПП, что компания имеет возможность выплатить дивиденды, но окончательное решение за правительством РФ. "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил о снижении прибыли по РСБУ в 2022 году до 747,246 млрд руб. по сравнению с 2,684 трлн руб. в 2021 году, напомнил Кочетков.

"Рубль ослаб вместе с нефтью. Однако пока не стоит акцентировать страхи на том, что валютные поступления от продажи нефти существенно сократятся. Российская нефть торгуется с дисконтом и может оставаться относительно стабильной, так как даже при сложившейся ситуации - это самое дешевое предложение на глобальном рынке", - полагает аналитик.

После новостей о докредитовании Credit Suisse Национальным Банком Швейцарии на 50 млрд франков ситуация на рынках успокоилась. Доходности по европейским долговым обязательствам вернулись к росту, так как ушел избыточный спрос на защитные инструменты. ЕЦБ в четверг ожидаемо повысил ставку на 50 базисных пунктов.

"Помощь Credit Suisse подогрела отскок индексов акций в Европе и в США. Нефть также отыграла все дневные потери, хотя на рынках еще сохраняется неуверенность из-за потенциальных рисков дальнейшего разрастания банковского кризиса. В Международном энергетическом агентстве отмечают, что добыча в РФ в феврале находилась на уровне до начала СВО. То есть европейские эмбарго и "потолки цен" пока не привели к сокращению российского производства. Ранее существовали опасения, что именно падение добычи в РФ может спровоцировать дефицит на рынке нефти", - отмечает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), однако подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,9-2,1%) и растут Штаты (индексы прибавляют 0,4-1,7% во главе с Nasdaq).

Объем японского экспорта в феврале вырос на 6,5% в годовом выражении, импорт повысился на 8,2%. Опрошенные Trading Economics аналитики ждали роста первого показателя на 7,1%, второго - на 12,2%.

Объем промпроизводства в Японии в январе сократился на 5,3% относительно декабря, когда показатель вырос на 0,3%. Падение стало максимальным за восемь месяцев.

По данным Минторга США, число новостроек в феврале увеличилось на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,45 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,31 млн, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 20 тыс. (до 192 тыс. человек), говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 205 тыс.

ЕЦБ в четверг повысил базовую ставку на 50 б.п. - до 3,5%, ставку по депозитам - до 3% годовых, отметив, что ожидает сохранения "слишком высокой" инфляции в течение долгого времени.

ЕЦБ также понизил прогноз инфляции на 2023 год до 5,3% с 6,3%, на 2024 год - до 2,9% с 3,4%, а в 2025 году регулятор ожидает замедления инфляции в еврозоне до 2,1%.

Прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году был повышен до 1% с 0,5%, на 2024 год - понижен до 1,6% с 1,9%, на 2025 год прогноз ухудшен до 1,6% с 1,8%.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг отскочили вверх. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,72 за баррель (+0,04% и -4,9% в среду), апрельская цена WTI - $67,55 за баррель (-0,1% и -5,2% накануне).

Обнародованные накануне данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти на минувшей неделе на 1,55 млн баррелей при прогнозах роста на 1,2-1,5 млн. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг подешевели акции "Детского мира" (-4,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,9%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,5%), акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,5%).

Совет директоров "Распадской" (-0,9%) принял решение не рекомендовать годовому собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания. "В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта и сложной геополитической ситуации совет директоров считает, что выплата дивидендов не послужит лучшим интересам общества и его акционеров", - говорится в сообщении.

Выросли акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+10,3%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+5,4%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+4,7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,5%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+4,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+1,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 35,59 млрд рублей (из них 8,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,23 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").