Цены евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику на фоне стабилизации ситуации на мировых рынках

Москва. 16 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг - сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 35 базисных пунктов, подешевев до 61,48% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 10,02% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,25% от номинала (доходность - 9,77% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 6 базисных пунктов, подешевев до 42,82% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 12,75% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 16 базисных пунктов - до 43,87% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 34,85% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 43,2% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 27,14% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 8 базисных пунктов, подорожав до 41,8% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 22,52% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 31 базисный пункт - до 87,23% от номинала (его доходность снизилась на 32 базисных пункта - до 29,94% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 1 базисный пункт, составив 65,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом на мировых рынках капитала после довольно волатильных предыдущих нескольких дней в четверг наметилась некоторая стабилизация. Инвесторы оценивали новую порцию макроэкономической статистики, итоги очередного заседания ЕЦБ, а также продолжали следить за развитием ситуации в банковской отрасли США.

Программа экстренного кредитования банков, анонсированная Федеральной резервной системой (ФРС), может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн, полагают аналитики JPMorgan Chase. Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает выделение кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.

"Использование программы BTFP, скорее всего, будет активным", - отметили аналитики JPMorgan под руководством Николаоса Панигирцоглу. Ведущие банки Уолл-стрит едва ли к ней прибегнут, однако менее крупные банки могут позаимствовать у Федрезерва порядка $2 трлн, что примерно соответствует всему объему облигаций, имеющихся в распоряжении банков без учета "большой пятерки", добавили они. Резервы американских банков составляют около $3 трлн, однако большая их часть принадлежит крупнейшим банкам. Программа BTFP способна предоставить финансовым институтам достаточно ликвидности, чтобы устранить дефицит резервов, полагают эксперты.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,5%, ставка по депозитам - до 3%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,75% годовых. Регулятор ожидает, что инфляция в еврозоне будет оставаться "слишком высокой" в течение долгого времени. "Повышенный уровень неопределенности подтверждает важность сохранения нашего подхода к принятию решений относительно денежно-кредитной политики на основе поступающих данных", - говорится в заявлении ЕЦБ.

"Совет управляющих ЕЦБ внимательно следит за текущей рыночной напряженностью и готов принять необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне, - отмечается в заявлении ЕЦБ. - Европейский банковский сектор является устойчивым, показатели достаточности капитала и ликвидности банков - сильными". "В любом случае ЕЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для вливаний ликвидности в финансовую систему еврозоны в случае необходимости", - говорится в сообщении.