"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Take-Two до $141

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную цену акций Take-Two Interactive Software с $173

до $141 на фоне обновления прогноза операционных показателей компании, отмечается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация для акций Take-Two сохранена аналитиками на уровне "покупать".

"Продажи игр в финансовые 3К23 составили $1,38 млрд (+60% г/г, -8% к/к), что на 5% хуже ожиданий. Выручка достигла $1,4 млрд (+56% г/г, +1% к/к), на 5% ниже консенсуса. Скорректированная EBITDA составила $308 млн (+75% г/г, +33% к/к, маржа 22%). EPS на акцию - $0,86 (-33% г/г, -34% к/к), на 3% хуже прогноза. Прогноз менеджмента на финансовый 4К23 также оказался хуже ожиданий: объем продаж игр на уровне $1,31-1,36 млрд на 11% ниже консенсуса и предполагает рост на 58% г/г (в основном за счет поглощения Zynga). В центре внимания остается возможный анонс GTA 6, который может стать мощным катализатором. Тем не менее далеко не факт, что этот анонс состоится в ближайшие месяцы, однако мы ожидаем его в 2023 году", - пишут эксперты "БКС МИ".

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