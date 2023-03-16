"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Darden Restaurants с целевой ценой $166 за штуку, что предполагает потенциал роста 12% от текущих уровней, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Darden планирует в финансовом 2023 году открыть 55-60 ресторанов и вложить $525-575 млн в капитальные проекты. Компания ожидает выручку в пределах $10,3-10,45 млрд, а прибыль - в диапазоне $7,6-8,0 на акцию. Мы повышаем прогноз прибыли на акцию (EPS) на финансовый 2023 год с $8,82 до $8,84 и подтверждаем оценку на финансовый 2024 год на уровне $9,70. Принимая во внимание перспективы роста прибыли и увеличения сопоставимых продаж, мы полагаем, что акции DRI недооценены, бумаги торгуются с мультипликатором 16,6х к прогнозной EPS на финансовый 2023 г. - ниже средней пятилетнего исторического диапазона 13-27х", - отмечают аналитики "БКС МИ".

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