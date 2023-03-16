Потенциал роста котировок акций Union Pacific составляет 31% - Инвестбанк Синара

Потенциал роста котировок акций Union Pacific Corp. составляет 31%, говорится в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Ирины Фомкиной.

"Бюро по наземному транспорту США одобрило завершение слияния Canadian Pacific Railway с компанией Kansas City Southern. Сделка увеличит протяженность железнодорожных сообщений Canadian Pacific примерно на 50%. Объединенная компания станет единственным оператором железных дорог, соединяющим США, Канаду и Мексику. При этом консолидация рынка ж/д перевозчиков, вероятно, будет завершена", - пишет эксперт.

Фомкина подчеркивает, что в отрасли, которая ранее насчитывала порядка 30 ж/д операторов, теперь осталось только шесть. Теперь рынок разделен на направления: по две компании на востоке США, две - на западе и две - на канадском направлении.

"При этом мы не видим значимого риска увеличения конкуренции для Union Pacific, поскольку сделка была ожидаема, и ее условия предполагают, что железнодорожные пути Canadian Pacific Railway должны остаться открытыми для других ж/д перевозчиков. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции Union Pacific и видим потенциал роста ее котировок на 31%", - резюмирует аналитик инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.