"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций "Полюса", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Полюс" опубликовал финансовые результаты за 2022 год на уровне ожиданий. Совет директоров подтвердил приверженность дивидендной политике, но отметил, что примет во внимание постоянно меняющиеся экономические условия. Согласно дивидендной политике, доходность по итогам 2022 года может составить 4,2%. Однако считаем, что в условиях экономической неопределенности и низкого свободного денежного потока (FCFE) по итогам 2022 года (1,5% доходность) есть существенная вероятность, что дивидендные выплаты будут меньше", - пишут эксперты Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Малина.

Тем не менее, рост производства и реализация запасов позволит увеличить продажи на 20-25% в 2023 году и улучшить свободный денежный поток (при текущих ценах доходность 10%), уверены аналитики.

"Позитивно смотрим на акции "Полюса" - при текущих ценах на золото и курсе рубля акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA2023 5,1x, на 35% ниже среднеисторического значения", - указывают стратеги телеграм-канала.

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