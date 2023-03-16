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16 марта 2023 года 15:45

Рубль днем заметно сократил темпы падения к доллару и евро после обновления в обеих парах минимумов с конца апреля

Москва. 16 марта. Доллар США и евро сократили темпы роста на Московской бирже в четверг днем после того, как ранее в ходе торгов обе валюты обновили максимальные отметки с конца апреля; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов, в том числе, итогов мартовских заседаний ведущих мировых центробанков.

Курс доллара США составил 76,26 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар рос выше 77 руб. впервые с 20 апреля 2022 года. Евро стоил 80,93 руб./EUR1, подорожав на 69,75 копейки. Ранее евро превышал 82 руб. впервые с 21 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 46,5 копейки - до 78,36 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 5,1 копейки - до 11,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро днем в четверг, сумел откатиться от апрельских минимумов, достигнутых ранее в ходе торгов. Ослабление рубля происходит на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску и снижения цен на нефть, наблюдавшегося в начале недели.

Накануне котировки основных сортов нефти упали в пределах 5%, достигнув минимальных отметок с декабря 2021 года на опасениях, что проблемы банковского сектора на фоне роста процентных ставок могут привести к глобальной рецессии.

Уровень рыночной неопределенности повышен и в связи с ожиданием итогов заседаний ведущих мировых центробанков. Мартовское заседание Европейского центрального банка завершится в четверг, 16 марта. Большинство аналитиков ждут подъема ключевых процентных ставок на 50 базисных пунктов.

Заседание Банка России состоится в пятницу, 17 марта, Федеральной резервной системы - 21-22 марта.

Аналитики единогласно ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу, 17 марта, на уровне 7,5%. На предыдущих трех заседаниях ЦБ ставку не менял.

Банк России в феврале к формальной части сигнала добавил "ястребиную" фразу. Регулятор заявил, что при усилении проинфляционных рисков он будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (в глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три предстоящих заседания).

Годовая инфляция в РФ на 13 марта замедлилась примерно до 6,8% с 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о заметном снижении инфляционных ожиданий населения. Согласно опросу "инФОМ", инфляционные ожидания граждан в марте снизились до 10,7% с 12,2% в феврале (в январе они составляли 11,6%).

"77,49 - таким оказался курс расчетами T+1 в районе 12:25-30, но потом быстро вернулся к прежним 76,30. Данный факт вызвал вал сообщений в СМИ о многомесячных минимумах по рублю и объяснений в виде "глобального роста доллара и повсеместного ухода от риска инвесторами...". Но в этот момент никаких серьезных новостей с мировых рынков не было, а нефть и доллар торговались без значимых изменений. Так почему рубль так резко упал именно в это время? Что это значит и почему важно для инвесторов? Причины падения рубля намного банальнее, чем пишут СМИ, и носят, полагаем, исключительно локальную природу. Сегодня экспирация фьючерсов на пару "доллар-рубль", для чего используется фиксинг спот-курса по сделкам в период 12:25-12:30 по московскому времени. Именно в этот момент резко вырос спрос на валюту, что и обвалило рубль. И те, кто сохранял длинные позиции во фьючерсе, получили более выгодный курс фиксинга и неплохую дополнительную прибыль. Возможно, кто-то действительно тянул с исполнением сделок, привязанных к фиксингу. Но, возможно, речь идет о банальном манипулировании рынком, поэтому у ЦБ, как минимум, есть основания для проведения проверки. Частным же инвесторам это еще одно напоминание о том, что валютный рынок за последний год сильно изменился, и волатильность может быть крайне высокой. Делать же далеко идущие выводы из таких движений не стоит. Мы по-прежнему ждем стабилизации рубля и его умеренного укрепления при условии неухудшения глобального фона", - комментирует сегодняшнее падение рубля директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"Ослабление национальной валюты - реакция на значительное снижение нефтяных котировок. Падение цены на нефть напрямую влияет на поступление экспортной выручки, а значит, снижает приток иностранной валюты", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

Цены на нефть умеренно растут днем в четверг после обвала в предыдущие три дня.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,27% - до $73,89 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,22% - до $67,76 за баррель.

Накануне Brent рухнула в цене на 4,9%, WTI - на 5,2%, причем котировки обеих марок опустились до минимальных отметок с декабря 2021 года.

Падение было вызвано опасениями, что проблемы банковского сектора на фоне роста процентных ставок могут привести к глобальной рецессии, пишет MarketWatch.

Тем временем обнародованные накануне данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти на минувшей неделе на 1,55 млн баррелей. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Страны G7 выступают против идеи снижения потолка цен на нефть из России и хотели бы оставить ее на нынешнем уровне - $60 за баррель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "G7 хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель, что подрывает надежды властей некоторых европейских стран на ужесточение западных санкций в этом месяце", - сообщили источники, знакомые с данным вопросом.

"Президент США Джо Байден сообщил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома на прошлой неделе, что у Вашингтона нет желания корректировать нефтяные ограничения", - отметили источники.

На этой неделе представители стран ЕС начинают обсуждение возможного пересмотра потолка цен на российскую нефть, отмечается в статье. Согласно имеющимся договоренностям, пересмотр проводится раз в два месяца. В январе по итогам переговоров было решено сохранить потолок на уровне $60 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до $51,45 за баррель.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,54% и 7,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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