"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций Полюса до 13800 руб

Аналитики "Солид Брокер" повысили прогнозную цену акций "Полюса" до 13800 руб. за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии.

"2022 год был для компании слабым в первую очередь в операционном плане, - пишут эксперты. - Коэффициент извлечения золота из руды снизился, а большого желания его увеличивать, особенно в начале прошлого года, у менеджмента не было. Отсюда и слабые показатели по выручке и EBITDA. Тем не менее, всё самое интересное у "Полюса" впереди. Добыча золота должна вырасти до 2,8-2,9 млн унций, т.е. выйти на рекорды за счет более богатых руд. Реализация также должна быть рекордной. Маржинальность должна вырасти за счет большего извлечения и слабого курса рубля. Также "Полюс" решил ускорить инвестиционную программу, чтобы в следующие годы быть способным увеличивать добычу".

Аналитики подчеркивают, что компания должна вернуться к выплате дивидендов и в ближайший месяц объявить дивиденд. Они ожидают порядка 435 рублей за 2022 год, что предполагает дивдоходность чуть меньше 5%.

"Полюс" по-прежнему является нашей ставкой на завершение цикла повышения ставки в США в этом году, а также на слабый рубль", - указывают стратеги "Солид Брокер".

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