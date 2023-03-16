"Финам" открыл торговую идею: покупать акции MasTec с целью $98,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции MasTec Inc. с целевой ценой $98,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,2%, стоп-приказ: $83,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Основной триггер роста для котировок эмитента - рост чистой прибыли за счет увеличения спроса на нефтесервисные услуги компании в 2023 году, считают аналитики.

"С точки зрения технического анализа акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $83,3 риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8", - указывают эксперты "Финама".

MasTec Inc. - американская инфраструктурная инжиниринговая компания. В ее специализацию входит не только нефтесервисный сегмент, но также инфраструктура в секторе зеленой энергетики, выработки электричества и обслуживание коммуникаций.

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