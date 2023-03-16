SberCIB рекомендует покупать ОФЗ со сроком обращения 2-4 года перед заседанием ЦБР

Аналитики SberCIB Investment Research рекомендуют инвесторам покупать рублевые гособлигации со сроком обращения 2-4 года перед заседанием по ключевой ставке ЦБ РФ в пятницу, 17 марта, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Банк России в пятницу примет решение по ключевой ставке. Перед заседанием стоит обратить внимание на короткие ОФЗ с постоянным доходом длиной 2-4 года. Такие бумаги наиболее чувствительны к сигналам регулятора о возможных изменениях ставки. Их котировки могут вырасти на фоне последних данных по инфляции. Даже если ЦБ не смягчит риторику, короткие ОФЗ вряд ли заметно подешевеют, рынок уже заложил в цены повышение ставки на 30-50 б.п. в ближайшие три месяца. Также регулятор может намекнуть, что такое повышение ставки на апрельском заседании маловероятно", - отмечают аналитики.

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