Коррекция по индексу Hang Seng пока еще не выглядит завершенной - БКС Экспресс

Коррекция по индексу Hang Seng пока не выглядит завершенной, индекс в целом еще может снизиться к уровню 18800 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в четверг демонстрирует снижение на фоне проблем в мировом банковском секторе. Прогноз пока без изменений. Коррекция еще не выглядит завершенной. Локальные отскоки возможны, но если не появится значимых драйверов, бенчмарк еще может продолжить снижение в зону 18800 пунктов", - отмечает аналитик в комментарии.

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