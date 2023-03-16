Рынок акций РФ утром консолидируется, просели "Распадская" и Polymetal на дивидендных новостях

Москва. 16 марта. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне отскока нефти вверх и снижения внешних фондовых площадок из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии. Подешевели акции "Распадской" и Polymetal из-за рекомендаций менеджмента не выплачивать дивиденды.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2265,68 пункта (+0,2%), индекс РТС - 937,65 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 76,2 рубля (+0,22 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Polymetal в 2022 г снизил EBITDA на 31%, до $1,017 млрд, что оказалось на уровне прогноза. Совет директоров Polymetal решил не рекомендовать дивиденды за 2022 г, сообщила компания.

Интернет-компания VK (MOEX: VKCO) (-1,6%) по итогам IV квартала 2022 года нарастила выручку на 19,5% - до 31,7 млрд рублей, говорится в ее финансовом отчете. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде снизилась на 30,4% и составила 4,8 млрд рублей. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", однако скорректированная EBITDA оказалась ниже ожиданий рынка. Опрошенные накануне аналитики прогнозировали выручку VK в размере 31,5 млрд рублей, скорр. EBITDA - в 6,2 млрд рублей.

В 2022 году выручка VK выросла на 19%, до 97,8 млрд рублей, скорр. EBITDA - на 8,9%, до 20 млрд рублей.

Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний с 24 марта, основной бизнес которых сосредоточен в России - Yandex N.V. (MOEX: YNDX), Ozon Holdings Plc, Qiwi (MOEX: QIWI) Plc и HeadHunter (MOEX: HHRU) Group Plc. Компании были уведомлены о том, что их акции будут исключены из листинга, если не обжалуют это решение. Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно еще 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине. С тех пор они не возобновлялись.

Одновременно другая нью-йоркская биржа, NYSE, объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian (MOEX: CIAN) Plc (сервис "Циан").

Все эти компании имеют листинг на "Московской бирже", которая заявила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex N.V., HeadHunter Group (SPB: HHR), Ozon Holdings, QIWI Plc и Cian Plc в обычном режиме.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг на рынке акций РФ ожидается нисходящая коррекция, поскольку факт делистинга бумаг российских компаний с американских площадок добавляет негатива. Мосбиржа пока эти бумаги снимать с торгов не планирует, но неизвестно, что будет дальше. Переток панических настроений из США в Европу, где они активно "тушатся" регуляторами, пока имеет косвенное влияние на российский рынок, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в центре внимания вновь оказался швейцарский банк Credit Suisse, акции которого в моменте падали более чем на 25% на фоне спекуляций в отношении финансовых сложностей эмитента. В СМИ при этом появилась информация о том, что ЕЦБ на заседании в четверг вряд ли изменит планы по повышению процентных ставок на 50 базисных пунктов.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что опасения продолжения банковского кризиса будут сдерживать рост мировых рынков.

Национальный банк Швейцарии подставил "плечо" на 50 млрд франков проблемному банку Credit Suisse. Однако этого не хватило, чтобы полностью успокоить рынок. В Азии в четверг вновь подешевели акции банков. Нефть пытается совершить технический отскок. В Китае цены на недвижимость смогли подрасти за февраль, что уменьшило величину падения цен за год. В условиях внешнего негатива российский рынок будет испытывать сложности с ростом. На фоне приближающихся налоговых платежей российская валюта будет получать поддержку со стороны экспортеров, полагает аналитик.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) ожидают, что индекс МосБиржи продолжит снижение и может достичь отметки 2250 пунктов. Ключевой фактор останется прежним - негативный внешний фон и отсутствие уверенного восстановления цен на нефть. Из ключевых корпоративных событий интерес представляет публикация отчетности "Распадской", вместе с которой должная появиться информация по дивидендам. Также в четверг состоится СД "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) по дивидендам. Финансовую отчетность должны опубликовать VK и Polymetal.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что отскоки рынка акций РФ пока не стоит использовать для наращивания длинных позиций.

"На повестку дня мировых рынков вышли проблемы швейцарского банка Credit Suisse, который последние месяцы и так находится в печальном состоянии. Швейцарский ЦБ заявил, что Credit Suisse "жив", и в случае необходимости получит дополнительную ликвидность, что несколько сбило панику. Но нет никакой гарантии, что новая волна бегства от рисковых активов не случится сегодня или завтра", - считает эксперт.

Российский рынок акций к проблемам банковского сектора Запада не имеет никакого отношения, но биржевая паника приводит к распродаже сырьевых фьючерсов, что для уже чувствительно. Так, накануне нефть Brent падала почти на 5%, пробив важную поддержку $76 за баррель. При следующем витке напряженности нефть вполне может сходить к следующей поддержке $68 за баррель. Снижение нефти не вызвало активного сброса российских нефтяных бумаг, но при такой цене на свою продукцию акции компаний сектора не смогут показывать опережающую рынок динамику, полагает Антонов.

В четверг нефть Brent отскочила выше $74 за баррель. Если котировкам удастся уйти выше 76 долларов, то пробой будет считаться ложным, и техническая картина по нефти резко улучшится. Но пока реализация такого сценария не очевидна.

Из важных событий четверга стоит обратить внимание на "Совкомфлот", совет директоров которого должен дать рекомендации по дивидендам. Дивидендная доходность акции вполне может превысить 10%. Среднесрочный взгляд на бумагу остается позитивным: компания без всяких сомнений будет обеспечена заказами и скорее всего продолжит наращивать танкерный флот, отметил Антонов.

Британский индекс FTSE 100 в среду упал на 3,8%, что стало самым существенным дневным снижением индикатора с марта 2020 года. Акции наиболее проблемного из ведущих европейских банков - швейцарского Credit Suisse - рухнули на 24,2%, обновив исторический минимум.

В США индексы акций в среду снизились на 0,7-0,9% за исключением подросшего Nasdaq (+0,05%) за счет коррекции котировок акций технологических компаний.

Негативным фактором для рынка остаются опасения относительно ухудшения ситуации в банковской отрасли страны. На фоне последних событий в банковской сфере и свежих статданных аналитики начали думать о том, что Федеральная резервная система может оставить процентные ставки на прежнем уровне по итогам мартовского заседания, хотя большинство экспертов всё же ожидают повышения на 25 базисных пунктов. При этом на прошлой неделе рынки обсуждали, поднимет ли Федрезерв ставки на 25 б.п. или на 50 б.п.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 1,1-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Объем японского экспорта в феврале вырос на 6,5% в годовом выражении, импорт повысился на 8,2%. Опрошенные Trading Economics аналитики ждали роста первого показателя на 7,1%, второго - на 12,2%.

Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 897,7 млрд иен по сравнению с 711,5 млрд иен годом ранее. Сальдо внешнеторгового баланса Японии остается отрицательным 19 месяцев подряд.

Тем временем объем промпроизводства в Японии в январе сократился на 5,3% относительно декабря, когда показатель вырос на 0,3%. Падение стало максимальным за восемь месяцев.

На нефтяном рынке цены утром в четверг скорректировались вверх после обвала до минимумов с 2021 года (цена Brent локально падала ниже $71,7 за баррель) на опасениях мировой рецессии; цена Brent в четверг находится на $1,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $74,48 за баррель (+1,1% и -4,9% в среду), апрельская цена WTI - $68,28 за баррель (+1% и -5,2% накануне).

Обнародованные накануне данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти на минувшей неделе на 1,55 млн баррелей при прогнозах роста на 1,2-1,5 млн. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в четверг выросли акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,6%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+4% и +6,2% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,8%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+3,4%), OR Group (MOEX: ORUP) (+2,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,4%).

Подешевели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,9%), "Распадской" (-1,6%.

Совет директоров "Распадской" принял решение не рекомендовать годовому собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания. "В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта и сложной геополитической ситуации совет директоров считает, что выплата дивидендов не послужит лучшим интересам общества и его акционеров", - говорится в сообщении.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 6,05 млрд рублей (из них 1,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 633,51 млн рублей на бумаги Polymetal и 447,59 млн рублей на акции "Яндекса").