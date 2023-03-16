"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Public Storage

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций оператора складов Public Storage, сообщается в обзоре аналитиков.

"Исторически отрасль опиралась на городских жителей в поисках дополнительного места для хранения и отмечала поддержку спроса при важных жизненных событиях клиентов. Вместе с тем на динамике спроса негативно сказалось сокращение необязательных расходов. На результатах могут сказаться избыточное предложение мест для хранения, а также взрывные темпы строительства новых площадей за последние годы и более низкие барьеры для входа по сравнению с другими сегментами REIT (инвестфондов недвижимости), - пишут эксперты. - Из позитивных моментов отметим сохранение высокой заполняемости, рост городского населения и занятости. Также для большинства покупателей арендная плата - относительно небольшая часть расходов, поэтому арендаторы обычно соглашаются с повышением цен".

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