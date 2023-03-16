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16 марта 2023 года 11:45
Акции Полюса привлекательны для покупок в текущий момент - ПСБ
Акции "Полюса" являются привлекательными для инвесторов в текущий момент, прогнозная стоимость составляет 13600 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Финансовые показатели эмитента по итогам 2022 года оказались лишь немного ниже наших ожиданий. Тем не менее отчетность оказалась неплохой, доказав устойчивость бизнес-модели "Полюса". Примечательно, что дисконт с которым компания реализовала золото на экспорт, по нашим оценкам, составил порядка 3,5%, что эквивалентно $45 за тройскую унцию. Учитывая крайне непростой 2022 год, столь небольшой дисконт можно назвать достижением. В текущих реалиях, когда мировые цены на золото показывают стабильный рост, мы считаем, что бумаги "Полюса" являются привлекательными для инвесторов. Наша целевая цена для акций на данный момент составляет 13600 рублей за штуку", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.16 марта 2023 года 15:45
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