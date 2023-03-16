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16 марта 2023 года 10:50
Индекс Мосбиржи может снизиться к 2250п на торгах в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи может снизиться к уровню 2250 пунктов на торгах в четверг, ключевой фактор прежний - негативный внешний фон и отсутствие восстановления цен на нефть, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). Также эксперты отмечают ключевые корпоративные события дня: публикацию отчетности "Распадской", вместе с которой должная появиться информация по дивидендам, заседание совета директоров "Совкомфлота" по дивидендам, финансовую отчетность должны опубликовать VK и Polymetal. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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