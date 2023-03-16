Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США, решение ЕЦБ по ставке, финрезультаты "РусАла", Polymetal и VK:

- Число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в США в феврале;

- Решение ЕЦБ по монетарной политике;

- Финансовые результаты "РусАла", Polymetal и VK за 2022 год.

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