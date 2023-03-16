Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 16 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, поддержку Nasdaq оказал рост котировок акций технологических компаний. Негативным фактором для рынка остаются опасения относительно ухудшения ситуации в банковской отрасли страны. Кроме того, инвесторы оценивали статданные.

Розничные продажи в США в феврале снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика совпала с прогнозом аналитиков. При этом в январе, согласно пересмотренным данным, продажи подскочили на 3,2% - максимальными темпами с марта 2021 года. Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале увеличились на 4,6% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 5,7% в первый месяц года, сообщило министерство труда. В помесячном сравнении индикатор снизился на 0,1% после роста на 0,3% в январе.

На фоне последних событий в банковской сфере и свежих статданных аналитики начали думать о том, что Федеральная резервная система может оставить процентные ставки на прежнем уровне по итогам мартовского заседания, хотя большинство экспертов всё же ожидают повышения на 25 базисных пунктов. При этом на прошлой неделе рынки обсуждали, поднимет ли Федрезерв ставки на 25 или на 50 базисных пунктов.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются утром в четверг из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике. Инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны. Так, акции швейцарского Credit Suisse накануне рухнули на 24,2%, обновив исторический минимум. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,87%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%. Гонконгский индикатор Hang Seng потерял 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,5%.

Вместе с тем цены на нефть растут в рамках коррекции утром в четверг, поднимаясь с достигнутых накануне минимумов с декабря 2021 года. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $74,14 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты упали в цене на 4,9%, до $73,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $67,92 за баррель, что на 0,46% выше итогового значения предыдущей сессии. В среду контракт подешевел на 5,2%, до $67,61 за баррель.

Падение нефтяных котировок было вызвано опасениями, что проблемы банковского сектора на фоне роста процентных ставок могут привести к глобальной рецессии. Кроме того, обнародованные накануне данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти на минувшей неделе на 1,55 млн баррелей. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12. Резервы бензина снизились на 2,06 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,62 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 марта выросла в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,804 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,558 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,03% и составил 109,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 839,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,38%), "ПИК-Корпорация-001P-04" (+0,18%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,32%), "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,24%) и "СТМ-001Р-02" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ЕвроТранс" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Размещение выпуска продолжалось с 9 февраля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 14,25% годовых. Купоны ежемесячные. Московская биржа 6 декабря 2022 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ, г. Обнинск, Калужская область) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 14,2% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Эмиссия размещена в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 16 марта с 11:00 до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-24 объемом 15 млрд рублей. Ориентир доходности установлен на уровне премии не выше + 130 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Купоны квартальные. Дата техразмещения станет известна позднее.

ООО "Истринская сыроварня" 21 марта начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет 182-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала - в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% - в дату окончания 34-го купона, еще 50% при погашении выпуска.

ООО "Борец капитал" 21 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на дебютный 3-летний рублевый выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 400 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 23 марта. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 8 февраля.

ООО "Арагон" (Новосибирск) установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Облигации сроком обращения 10 лет были размещены по открытой подписке в апреле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых, ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Ставки 5-20-го купонов определяются как ключевая ставка Банка России плюс 4%. Предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 1-го по 39-й включительно. Московская биржа 20 мартам 2019 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 3 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило порядок определения ставок 17-24-го купонов по облигациям серии БО-П01. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, текущего купона - 12,5% годовых, купоны квартальные. Московская биржа 9 ноября 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. Срок действия программы - 30 лет. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Лизинг-трейд" установило ставку 10-12-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 19% годовых и ставку 13-21-го купонов по выпуску на уровне 15% годовых. Компания разместила 5-летний выпуск на 100 млн рублей в августе 2022 года по ставке 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта после 9-го купона с расчетами после 12-го купона и после 21-го купона с расчетами после 24-го купона. Ближайшая оферта состоится 29 июня, прием заявок на приобретение пройдет с 27 по 31 марта.