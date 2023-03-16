Возможно ослабление рубля до 77 руб./$1 в четверг - ПСБ

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару США до уровня 77 руб./$1 на торгах в четверг, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар торгуется около максимумов 2023 года в четверг утром. Полагаем, что стоимость американской валюты может продемонстрировать плавный рост к отметке 77 руб./$1 на фоне сохраняющихся под давлением нефтяных котировок. Отметим, что ослабление рубля мы пока считаем локальным", - пишет эксперт в комментарии.

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