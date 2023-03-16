"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций DocuSign

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций сервиса электронной подписи DocuSign Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания занимает доминирующую долю рынке цифровых подписей, который она по сути и создала, и теперь расширяет бизнес в различных отраслевых вертикалях с помощью платформы Agreement Cloud. Прибыль DocuSign за 4К23 не по GAAP снизилась на 35% г/г (до $0,57/разв. акц.) при росте выручки на 14%. Рост выручки продолжает замедляться, и менеджмент ожидает сохранение тенденций вялого спроса и невысоких темпов роста в финансовом 2024 году. На это будет накладываться также реорганизация полевого отдела продаж в компании. Мы повышаем нашу оценку EPS не по GAAP на финансовый 2024 год до $2,34 с $2,12 и делаем прогноз на финансовый 2025 год на уровне $2,53. Тем не менее на фоне замедления динамики продаж компании удается повышать рентабельность", - указывают эксперты.

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