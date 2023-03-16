Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Полюса

"Инвестиционный банк Синара" по-прежнему позитивно оценивает перспективы цены акций "Полюса" - компания должна получить выгоду в текущем году от роста цен на золото и ослабления рубля, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Смолина.

"Полюс" опубликовал результаты за 2П22 по МСФО, которые оказались лишь немного ниже наших ожиданий и консенсус-прогноза на уровне EBITDA. Совет директоров компании еще не объявил итоговые дивиденды за 2022 год (наиболее вероятно в апреле-мае), но будет придерживаться принятой дивидендной политики (30% от EBITDA). Исходя из EBITDA за 2022 год в размере $2,58 млрд, дивиденд на акцию за 2022 год должен составить 433 рубля (дивидендная доходность - 4,7%). Менеджмент сохранил неизменным производственный прогноз на 2023 год в размере 2,8-2,9 млн унций (+10-15% г/г), в то время как общие денежные затраты должны остаться на неизменном уровне в годовом сопоставлении ($500-550/унцию), - пишет эксперт. - Полагаем, что ключевым катализатором роста котировок станет возобновление дивидендных выплат. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции "Полюса": компания должна получить выгоду в текущем году от роста цен на золото и ослабления рубля".

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