ЦБР, вероятно, оставит ставку на уровне 7,5% в пятницу, 17 марта - БКС Экспресс

ЦБ РФ с высокой вероятностью оставит ключевую ставку неизменной - на уровне 7,5% годовых - по итогам заседания в пятницу, 17 марта 2023 года, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Инфляционные ожидания россиян в начале марта резко снизились до 10,7% против 12,2% в феврале, сообщил Банк России со ссылкой на исследование инФОМ. И это в целом позитивный сигнал. С учетом статистки по инфляции, вышедшей в среду, (всего +0,02% за неделю) и неизбежного замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах ЦБ РФ в эту пятницу с высокой вероятностью оставит ключевую ставку неизменной - на уровне 7,5%. Влияние такого решения на рубль, рынок акций и облигаций преимущественно будет нейтральным, так как совпадает с ожиданиями большинства инвесторов и аналитиков", - указывает Карпунин в комментарии.

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