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15 марта 2023 года 19:39

Рубль завершил торги среды без изменений к бивалютной корзине на фоне усиления негатива на внешнем рынке

Москва. 15 марта. Доллар США заметно подрос, евро, напротив, подешевел на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах на фоне усиления внешнего негатива.

Курс доллара США составил 75,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 66,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,23 руб./EUR1, подешевев на 42,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,45 копейки - до 77,89 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 8,6 копейки - до 10,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал заметную разнонаправленную динамику к доллару и евро по итогам торгов среды вслед за сильным падением европейской валюты в паре с долларом США на глобальном рынке, участники которого столкнулись с новым всплеском волатильности на фоне опасений, что проблемы американских банков могут перекинуться на европейскую банковскую отрасль.

Днем ранее швейцарский банк Credit Suisse объявил, что выявил "существенные недостатки" в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы, и пообещал принять меры для их исправления. Акции Credit Suisse падали в цене более чем на 10% на торгах в среду, до рекордно низкого уровня. За последние пять сессий их стоимость рухнула на 25%.

Инвесторы при этом ждут итогов мартовского заседания Европейского центрального банка, которое завершится в четверг. Большинство аналитиков ждут подъема ключевых процентных ставок на 50 базисных пунктов (б.п.).

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о заметном снижении инфляционных ожиданий населения. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в марте снизились до 10,7% с 12,2% в феврале (в январе они составляли 11,6%).

Аналогичная картина наблюдалась в июле 2022 года: тогда инфляционные ожидания снизились до 10,8% с 12,4%. Большинство аналитиков тогда ждало снижения ключевой ставки ЦБ на 50 б.п., лишь некоторые экономисты не исключали больших шагов снижения - на 75 б.п. или даже на 100 б.п. При этом основная часть прогнозов аналитиков была собрана до публикации недельных данных по инфляции и свежей статистики по инфляционным ожиданиям. В итоге Банк России выбрал еще больший шаг и снизил ставку 22 июля 2022 года на 150 б.п.

Сейчас аналитики единогласно ждут сохранения ставки ЦБ в ближайшую пятницу, 17 марта, на уровне 7,5%.

Перед заседанием совета директоров в марте ЦБ дополнительных сигналов не давал. В феврале регулятор дал жесткий сигнал, заявив, что при усилении проинфляционных рисков он будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте снизилась до 14,3% с 15%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе 2023 года составило $10,732 млрд, что на 52% меньше показателя за январь 2022 года ($22,5 млрд), следует из опубликованных в среду данных ФТС России об экспорте и импорте товаров в январе 2023 года.

Экспорт товаров из РФ в январе 2023 года, по данным ФТС, составил $32,936 млрд, снизившись на 28% по сравнению с январем 2022 года ($45,8 млрд). Импорт товаров в РФ, по данным ФТС, в январе 2023 года составил $22,204 млрд, снизившись на 4,7% по сравнению с январем 2022 года ($23,3 млрд). Внешнеторговый оборот за январь 2023 года к январю прошлого года упал на 20% и составил $55,14 млрд ($69,2 млрд в январе 2022 года).

Как сообщалось, ФТС в понедельник проинформировала о частичном возобновлении публикации данных по внешней торговле, которая была приостановлена в апреле 2022 года. В понедельник были опубликованы данные по экспорту-импорту товаров за 2022 год, включая разбивку по экспорту-импорту по крупным товарным группам (без разбивки по конкретным товарам и странам).

ФТС в публикации за январь 2023 года указала только стоимостные объемы экспорта и импорта без указания ее динамики. Последняя статистика ФТС была опубликована как раз год назад - в марте 2022 года с данными за январь 2022 года, поэтому январские данные этого и прошлого годов можно было сопоставить. Но данных за февраль 2022 года по экспорту-импорту ФТС уже не публиковала, поэтому в следующем месяце высчитать годовую динамику экспорта и импорта уже не удастся, если только ФТС сама ее не укажет.

Как сообщалось, положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2022 году, по данным ФТС, выросло до $332,4 млрд со $197,3 млрд в 2021 году (рост на 68%). Экспорт из РФ за 2022 год подскочил на 19,9% - до $591,5 млрд, импорт в РФ, наоборот, упал на 11,7%, до $259,1 млрд. В целом внешнеторговый оборот России вырос за 2022 год на 8,1% - до $850,5 млрд.

Нефть эталонных марок ускорила падение после выхода данных о запасах топлива в США, обновив минимумы с декабря 2021 года.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 5,53% - до $73,17 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 5,75% - до $67,23 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,55 млн баррелей - до 480,06 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12.

Резервы бензина снизились на 2,06 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,62 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Помимо этого, проблемы американских банков усилили тревоги по поводу того, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими центробанками мира может спровоцировать резкий спад в глобальной экономике.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в феврале суммарно сократился на 500 тыс. баррелей в сутки, до 7,5 млн баррелей в сутки после вступления в силу эмбарго ЕС на нефтепродукты, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

Продажа нефти снизилась на 200 тыс. б/с, до 4,9 млн б/с, что на 3,9% меньше, чем в январе, но на 2% больше год к году. Экспорт нефтепродуктов просел сильнее - на 500 тыс. б/с, до 2,6 млн б/с, или на 16% к предыдущему месяцу.

Доходы РФ от нефтяного экспорта упали на $2,7 млрд по сравнению с январем, до $11,6 млрд, что на 42% меньше, чем год назад, отмечает агентство.

Сокращение добычи нефти Россией в марте на 500 тыс. б/с уже в краткосрочной перспективе может отразиться на ее рыночной стоимости, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, выступая в среду в Госдуме в рамках "правительственного часа". "Мы с марта, как вы знаете, снижаем добычу нефти на 500 тыс. б/с. Считаем, что во второй половине года это в том числе может отразиться на рыночной стоимости нефти", - сказал он.

Как сообщалось, РФ объявила о "добровольном" сокращении нефтепроизводства в марте на 500 тыс. б/с, снижение коснется только нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что решение было принято без международных консультаций, оно будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов.

Власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до $51,45 за баррель, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их мнению, новый уровень будет на 5% ниже рыночных цен, говорят источники.

В среду представители стран ЕС должны начать обсуждение возможного пересмотра потолка цен на российскую нефть. Согласно имеющимся договоренностям, пересмотр проводится раз в два месяца. В январе по итогам переговоров было решено сохранить потолок на уровне $60 за баррель.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль снизился относительно юаня и заметно подешевел к доллару, однако укрепился к евро. "Хотя дисконт Urals по отношению к Brent, исходя из данных Минфина по 14 марта, немного снизился и опустился ниже 40%, возвращение волатильности нефтяных цен может оказывать давление на российскую валюту. На фоне снижения аппетита к риску после выявления проблем в банковском секторе США сырьевые активы также не остались незатронутыми - в среду цена ближайшего фьючерса на Brent на бирже ICE обновила минимум с декабря 2021 года. Если говорить о предстоящих событиях - в четверг решения по ставкам примут в ЕЦБ. Проблемы банков в США частично отразились и на европейском рынке, однако на фоне высокой инфляции ЕЦБ, вероятно, все же будет придерживаться ранее озвученных планов и повысит ставку на 50 б.п. В пятницу состоится заседание Банка России. В отличие от европейских коллег, у российского регулятора меньше причин для повышения ставки - инфляционные ожидания населения в марте снизились до 10,7%, обновив минимум с марта 2021 года. Несмотря на ужесточение сигнала в феврале, ЦБ в пятницу, вероятно, все же сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%", - говорит Беспалов.

"В среду доллар на российском рынке продолжил отыгрывать потери, понесенные в начале недели. Открывалась американская валюта на уровне 75,3 руб., а ближе к окончанию рабочего дня курс поднимался выше 76 руб., обновив максимум с прошлой недели. Напомним, что в первой половине недели доллар опускался до 74,7 руб., что стало минимумом с начала марта. Восстановление американской валюты на российском рынке происходит вслед за подъемом USD на глобальных площадках. Вышедшие накануне и совпавшие с прогнозами рынка данные по инфляции в США, похоже, несколько поубавили ожидания того, что ФРС может перейти к снижению ставки, и рынок вновь рассматривает вариант повышения на 25 б.п. на ближайшем заседании в качестве базового сценария. Вместе с тем котировки нефти, похоже, все еще остаются под впечатлением от негатива из финансового сектора США. Так, стоимость марки Brent опустилась сегодня ниже 75 долл. впервые с декабря 2021 г., что также поддержало USD в паре с рублем. В среду ЦБ РФ опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям (ИО) за первую декаду марта. Уровень ИО населения весьма неожиданно сократился с 12,2% в феврале до 10,7%. Стоит напомнить, что в феврале ИО выросли (в январе - 11,6%). Мартовский уровень в 10,7% стал минимальным за два года. Мы полагаем, что резкое снижение показателя сводит практически к нулю вероятность повышения ключевой ставки на заседании 17 марта. В то же время мы по-прежнему ожидаем, что ЦБ сохранит в пресс-релизе жесткий сигнал, так как снижение ИО может иметь временный характер, при этом сам показатель сохраняется двузначным и в оценках регулятора, вероятно, остается повышенным", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 марта на 55,3 копейки, до 75,7457 руб./$1, и увеличил курс евро на 35,71 копейки, до 80,8763 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 56,65 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,7777 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 58,31 копейки и составил 75,8049 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 467,967 млн, из которых $560,283 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $907,684 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 54,22 копейки, до 80,9649 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 14,64 копейки, до 80,7036 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 050,07 млн, из которых EUR197,033 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR853,037 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 9 базисных пункта (б.п.) - до 7,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п., до 7,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках вторника - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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