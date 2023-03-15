Рынок акций РФ откатился к уровням начала марта на внешнем негативе и геополитике

Москва. 15 марта. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение из-за вернувшегося на внешние площадки пессимизма после их локальной коррекции, инвесторы сохраняют опасения в отношении возможного расширения банковского кризиса в США, а также на фоне геополитической напряженности после падения американского беспилотника в Черном море. Индексы Мосбиржи и РТС откатились к уровням начала марта.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2262,07 пункта (-1,2%, в начале торгов индекс поднимался до 2295 пунктов), индекс РТС - 936,95 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 76,02 рубля (+0,7 рубля).

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27, сообщило во вторник Европейское командование ВС США. В ответ Минобороны РФ заявило, что российские истребители не применяли вооружение против беспилотника США и не контактировали с ним.

США намерены продолжать выполнять полеты военной авиации в районе Черного моря, несмотря на инцидент с беспилотником, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Также он заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника, упавшего Черное море, не попали в чужие руки.

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "Московской биржи" (-2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Правительство РФ выделило порядка 300 млрд руб. для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей, заявил глава Минтранса Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту в среду. Часть этих средств, по его словам, уже использовал "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов.

Золотодобытчик "Полюс" по итогам 2022 года снизил скорректированный показатель EBITDA на 27%, до $2,584 млрд, сообщила компания. Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота и увеличением денежных затрат (ТСС) на унцию, поясняет "Полюс". В том числе во II полугодии EBITDA составила $1,369 млрд - на 27% меньше, чем в соответствующем периоде 2021 года, хотя на 13% больше, чем в первой половине 2022-го.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA "Полюса" за II полугодие в среднем на уровне $1,398 млрд, по итогам всего 2022 года - $2,613 млрд.

Совет директоров "Полюса" отметил приверженность компании действующей дивидендной политике и планирует принять окончательное решение о рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год в период до проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА). Дата ГОСА и рекомендация по размеру дивидендов будут объявлены после принятия советом директоров в течение следующих ближайших месяцев соответствующего решения в соответствии с законодательством РФ, заявил "Полюс". Дивидендная политика "Полюса" подразумевает выплату 30% от EBITDA. Раньше "Полюс" давал ориентир по объему финальных дивидендов вместе с годовыми финансовыми результатами.

TCS Group в 2022 году получила 20,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, за IV квартал прибыль составила 10,7 млрд руб., сообщила компания.

Власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до $51,45 за баррель, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их мнению, новый уровень будет на 5% ниже рыночных цен, говорят источники.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, рынок акций РФ к вечеру усилил снижение в условиях ухудшения внешнего фона на фоне проблем в банковском секторе США. Во главе снижения был нефтегазовый сектор в условиях падения котировок нефти марки Brent ниже $75 за баррель, минимума с декабря 2021 года. Финансовой сектор снижался на фоне новостей об отсутствии исключений для банков в рамках разовой выплаты в бюджет РФ.

В секторе металлов на общем негативе падали акции сталелитейных компаний. Акции золотодобывающих компаний выглядели лучше рынка на фоне роста котировок золота в район $1930 за унцию. В случае дальнейшего ухудшения ситуации на глобальных финансовых рынках индекс МосБиржи может продолжить снижение и протестировать отметку 2250 пунктов во второй половине недели, считает Лящук.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ начал торги в среду позитивно, но в течение дня продавцы прочно завладели инициативой. На мировых биржах и рынке нефти прокатилась новая волна продаж после публикации годового отчета и последовавшего за этим обвала акций Credit Suisse. Ослабление рубля в условиях глобального "risk off" не играло существенной роли для сантимента в отношении отечественных акций.

МЭА в ежемесячном отчете улучшило прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2023 год, ожидая снижения на 740 тыс. б/с (предыдущий прогноз предполагал спад на 1,1 млн б/с). В четверг ЕЦБ проведет заседание по процентным ставкам. Внимание инвесторов будет приковано как к самому решению, так и к риторике, которой оно будет сопровождаться. Финансовые результаты опубликуют VK (MOEX: VKCO), Polymetal, "Распадская" (MOEX: RASP). "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) проведет заседание совета директоров, в повестке которого вопрос дивидендов за 2022 год.

Несмотря на общую изолированность от глобальных процессов российский рынок продолжит следить за внешним фоном и динамикой цен на нефть. Прогноз по индексу МосБиржи на 16 марта - 2220-2320 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, на рынке акций РФ коррекции подвергся транспортный сектор, который вырос с начала месяца более чем на 10%, а с начала года - почти на 30%. Под давлением оказался также финансовый сектор и отраслевой индекс металлов и добычи.

Минфин РФ уточнил параметры добровольных отчислений в бюджет со сверхприбыли компаний за 2021-2022 годы. Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что ставку добровольного взноса в бюджет определят после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогам на прибыль. Перечисления в бюджет ожидаются в IV квартале. Нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 млрд рублей не будут платить единоразовый взнос в бюджет. Однако банки в эти исключения не попадают. То есть финансовое ведомство не только ожидает дивиденды от госбанков, но и будет рассчитывать на отчисления, полагает аналитик.

Совет директоров Positive Technologies (MOEX: POSI) (-1,2%, до 1707,8 рубля) рекомендовал к выплате первой части дивидендов за 2022 год в размере 37,87 руб. на акцию. Рекомендации по второй части дивидендов будут сформированы после подведения итогов года и публикации консолидированной финансовой отчетности в начале апреля.

На Forex доллар вновь укрепил свои позиции, а евро резко просел из-за ситуации с банком Credit Suisse. Крупнейший инвестор швейцарского банка Saudi National Bank заявил о том, что более не может оказывать дополнительную поддержку финансовому институту из-за регулятивных ограничений. Новость немедленно усилила опасения на рынках не только в отношении американских банков, но и относительно устойчивости европейских. На этом фоне денежные потоки вновь устремились в государственные бонды, что привело к снижению их доходностей, отмечает Кочетков.

Новости по Credit Suisse спровоцировали разворот на сырьевом рынке. Нефть упала, золото вышло в "плюс", что является традиционной реакцией на риски банковской системы. Золото играет роль защитного актива, а нефть - первым кандидатом на продажу для улучшения ситуации с ликвидностью финансовых организаций, полагает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, мировые рынки продолжают падение несмотря на надежды, что кризис, связанный с крахом американского банка SVB, не получит развития, а Федрезерв может пойти на смягчение монетарной политики. В пользу смягчения политики ФРС говорит замедление годовой инфляции в США до самого низкого уровня с сентября 2021 года (индекс CPI в феврале снизился до 6,0%).

Индексу МосБиржи пока не удается вырваться за границы медленно растущего восходящего канала и достать до цели 2380 пунктов. При этом индекс снимает свою перекупленность и может откатиться к нижней границе в район 2150 пунктов, сохраняя для трейдеров возможность продолжить игру на колебаниях, полагает Калачев.

В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, подогретая статистикой из Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%).

Статданные из КНР, обнародованные в среду, показали подъем активности в китайской экономике в первые два месяца 2023 года.

Промпроизводство в Китае в январе-феврале увеличилось на 2,4% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,6% после подъема на 1,3% в декабре. Розничные продажи в КНР за два месяца этого года повысились на 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков (в декабре показатель упал на 1,8%).

Тем временем снижаются индексы акций Европы (индексы DAX, CAC 40, FTSE упали на 2,6-3,1%) и индикаторы в США (индексы упали на 0,8-1,5% во главе с Dow) на фоне выхода блока статистики.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале выросли на 7,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Предварительные данные указывали на подъем цен на 7,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали их пересмотра. В январе инфляция в стране составляла 7%.

Объем промышленного производства в еврозоне в январе повысился на 0,7% относительно декабря прошлого года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста на 0,3%. Относительно января прошлого года промпроизводство выросло на 0,9% при ожидавшемся подъеме на 0,3%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале понизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,3%. В годовом исчислении индекс PPI поднялся на 4,6%, хотя консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 5,4%.

Розничные продажи в США в феврале снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика показателя совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg. В январе показатель подскочил на 3,2%, максимальными темпами с марта 2021 года.

В центре внимания рынков остается ситуация в банковском секторе США, инвесторы полагают, что в сложившейся ситуации Федеральная резервная система (ФРС) будет сдержанней в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, особенно с учетом продолжающегося замедления инфляции в США.

Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе. Примерно половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные прогнозируют повышение на 25 б.п.

На нефтяном рынке в среду цены вечером ускорили падение и обновили минимумы с декабря 2021 года из-за опасений рецессии в США в результате проблем в банковском секторе; текущая цена Brent упала на $6,7 ниже уровня суточной давности ($80,02 за баррель).

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,28 за баррель (-5,4% и -4,1% накануне), апрельская цена WTI - $67,3 за баррель (-5,7% и -4,6% во вторник).

Проблемы американских банков усилили тревоги по поводу того, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом и другими центробанками мира может спровоцировать резкий спад в глобальной экономике.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,55 млн баррелей (ожидался рост на 1,2-1,5 млн), запасы бензина снизились на 2,06 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,62 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 2,54 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,4 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели расписки Cian (MOEX: CIAN) (-3,6%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3,4%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3,2%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,7%), "Распадской" (-2,6%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-2,6%).

Выросли бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+10,1%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+9,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,2%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+6,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,7%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+2,5% и +3,2% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,5%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (+1,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 40,85 млрд рублей (из них 12,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,57 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 3,56 млрд рублей на акции "Газпрома").