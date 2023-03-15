Котировки евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику на фоне заметного роста цен UST

Москва. 15 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне заметного роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), вызванного повышенным спросом глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 27 базисных пунктов, подешевев до 61,55% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 10% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,25% от номинала (доходность - 9,76% годовых, спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 22 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене всего 2 базисных пункта, подешевев до 42,85% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,73% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 26 базисных пунктов - до 43,71% от номинала (их доходность выросла на 27 базисных пунктов - до 34,89% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 3 базисных пункта - до 43,16% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 27,11% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 54 базисных пункта, подешевев до 41,7% от номинала (их доходность выросла на 30 базисных пунктов - до 22,53% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 80 базисных пунктов - до 87,22% от номинала (его доходность выросла на 227 базисных пунктов - до 29,47% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году за день не изменилась, составив 65,84% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) в ходе торгов в среду демонстрируют уверенный рост благодаря повышенному спросу мировых инвесторов на "защитные" активы в условиях нестабильности в банковской системе США и изменившихся ожиданий относительно дальнейших действий Федрезерва.

Глобальные инвесторы следят за развитием ситуации в банковской отрасли США и пересматривают прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным в повышении процентных ставок, как ожидалось ранее, с учетом сложившейся ситуации.

Кроме того, участники рынка оценивают новую порцию опубликованных в США статданных. Розничные продажи в Соединенных Штатах в феврале снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика совпала с прогнозом аналитиков. При этом в январе, согласно пересмотренным данным, продажи подскочили на 3,2% - максимальными темпами с марта 2021 года. В свою очередь, цены производителей в США (индекс PPI) в феврале увеличились на 4,6% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 5,7% в первый месяц года, сообщило министерство труда. В помесячном сравнении индикатор снизился на 0,1% после роста на 0,3% в январе.

Мировые цены на нефть ускорили падение в среду, обновив минимумы с декабря 2021 года на опасениях рецессии в мировой экономике. Проблемы американских банков усилили тревоги по поводу того, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом и другими центробанками мира может спровоцировать резкий спад в глобальной экономике.